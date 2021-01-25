Испытано на себе: корреспондент «Арктик-ТВ» прошла вакцинацию от COVID-19

В регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Корреспондент «Арктик-ТВ» испытала прививку на себе.

Теперь прививку может сделать любой желающий, конечно, если нет противопоказаний. Записаться на процедуру просто - через портал «Госуслуги». В лечебное учреждение лучше приходить заранее, чтобы заранее заполнить необходимые документы. Не забудьте копию паспорта и СНИЛС.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Вакцин у нас достаточно, работает два кабинета каждый день - с 8 утра до 8 вечера - в субботу и воскресенье. И недостатка в желающих у нас нет».

Вакцинация от коронавируса состоит из двух этапов – второй из них проводится через три недели после первого. В коридорах уже ждут своей очереди те, кто прививается повторно.

Врачи не рекомендуют употреблять перед прививкой спиртные напитки.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «В соответствии с инструкцией, нельзя злоупотреблять алкоголем, если есть хронические заболевания, то оно должно быть в ремиссии минимум месяц, не должно быть температуры, ОРВИ. Если вы прививались другой прививкой, то тоже надо выдержать месяц».

Противопоказана вакцинация тем, кто уже переболел Ковид-19.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «После осмотра медицинским работником мне вкололи первую зарегистрированную в России вакцину «Спутник V», она же «Гам-Ковид-Вак». И сразу выписали направление на следующую прививку. Из рекомендаций - всё как обычно: 3 дня не мочить место инъекции, не посещать баню, избегать физических нагрузок, а при повышении температуры пить противовоспалительные».

- Медики рекомендуют в течение получаса не покидать медучреждение, чтобы в случае аллергической реакции врачи смогли оказать вам медицинскую помощь. В моём случае я никакого недомогания не почувствовала, лишь небольшое жжение в месте укола, - делится своими впечатлениями тележурналистка.