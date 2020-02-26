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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.20 19:30

Испытано на себе: не так страшен СПИД, когда о нём всё знаешь

Проблема ВИЧ и СПИДа долгое время не получала должной огласки. А когда об этом заговорили во всеуслышание, стало известно, что число инфицированных в России уже более миллиона человек. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать, как в Мурманской области обстоят дела с выявлением и лечением ВИЧ-положительных людей.

Кристина Харатова, корреспондент телередакции, на своём примере показала, что проверить свой ВИЧ-статус очень просто.

Узнать свой ВИЧ статус можно в Мурманском центре специализированных видов медицинской помощи. Это бесплатно и при желании пациента анонимно. Процедура простая – кровь берут из вены, перед сдачей не нужно соблюдать диету или приходить строго в утренние часы.  Результаты анализов будут известны уже на следующий день.

На учёте в Мурманском СПИД-центре состоят более трёх тысяч ВИЧ-положительных людей. Каждый год специалисты выявляют до 440 заражённых. По словам вирусологов, сейчас в зоне риска находится не молодёжь, а люди среднего возраста.

Татьяна Горбовая, заместитель главного врача по лечебной работе центра специализированных видов медицинской помощи: «Если раньше ВИЧ-инфекция, ещё 10 лет назад, регистрировалась в группе 18-29 лет, то сейчас 29-49 лет – это основная группа ВИЧ-инфицированных, которая составляет более 60% от всех лиц инфицированных вирусом имунодефицита человека».

Шокирует и то, что всё больше в их числе женщин, в том числе беременных.

А вот школьники и студенты в силу половой грамотности оказываются вне группы риска. Такому результату способствует просвещенческая деятельность, которую ведёт, например,  Красный Крест.

Наталья Новак, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Красный Крест», координатор молодёжной группы: «Мы берём ребят, начиная с 9-го класса. Раньше, не сильно для них актуальна эта тема, они не особенно интересуются этим вопросом. А в 9-ом классе уже поступают достаточно интересные вопросы от них. Когда мы приходим в колледжи и ведём полноценный полуторачасовой тренинг, там есть очень много запросов от ребят. Потому что они уже ведут половую жизнь. И иногда у них возникают сомнения, всё ли они сделали правильно, проговорили ли они какие-то моменты с партнёром и так далее».

Конечно, волонтёры ставить диагнозы не могут. В случае сомнений человеку нужно обратиться к специалисту. При положительном результате анализов в Мурманском центре СПИД оказывают психологическую и лечебную помощь. И при регулярном приёме препаратов ВИЧ-положительный человек будет жить без каких-либо ограничений.

Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделением центра специализированных видов медицинской помощи: «Государство очень активно реагирует в этом вопросе, всячески помогает СПИД-центрам территорий и районов нашей необъятной страны, в том плане, что обеспечивает новыми современными препаратами, которые предполагают приём лекарств всей схемы один раз в сутки».

Лечение подбирается индивидуально. Препараты выдаются бесплатно, их количество есть в необходимом объёме. Кроме того, существуют таблетки, защищающие от заражения ВИЧ-инфекцией. Они также выдаются бесплатно в Мурманском СПИД-центре при соблюдении временных рамок.

Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделением центра специализированных видов медицинской помощи: «Существует понятие «пост контактная профилактика», которая предусматривает в первые 72 часа начало приёма антиретровирусных препаратов. Тем самым, если произошёл контакт с потенциально инфицированным, имеется риск инфицирования, то при приёме антиретровирусной профилактики человек остаётся здоровым».

Заразиться ВИЧ можно только через кровь, например, инфицированные иглы,  а также при незащищенном сексе, что является самой частой причиной. Но стоит помнить, что ВИЧ – не приговор. И при любых сомнениях нужно немедленно обратиться к специалистам в центр специализированных видов медицинской помощи, на ул.Лобова, 10. Или записаться по номеру телефона: 225-008.

 

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