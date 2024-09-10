День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.24 19:30
Испытано на себе: подули в трубочку и примерили фуражку
Одну из площадок для XII Всероссийского форума рабочей молодёжи организовали сотрудники региональной Госавтоинспекции.
Здесь молодёжь могла проверить знания дорожного движения, протестировать, как работает специальное оборудование и, конечно, попробовать поработать инспектором: примерить форму и протестировать приборы, измеряющие уровень алкоголя в крови.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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