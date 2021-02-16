Испытано на себе: пройти прививку вторым компонентом «Спутник V»

Спустя 21 день корресподент «Арктик-ТВ» привилась вторым компонентом «Cпутника V».

Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с минимальным промежутком в 21 день. И вот, спустя три недели после первой прививки, я возвращаюсь в ту же медицинскую организацию. На регистратуре ничего кроме паспорта не требуется, фамилию сверяют по спискам и направляют в процедурный кабинет. После вакцинации, сделанной в конце января, я себя чувствовала хорошо, но всё же решила узнать о самочувствии других пациентов:

- Вы уже попробовали на себе прививку, как вы на себе её переносите?

- У меня ничего не было - никаких болей, ни температуры.

- А сейчас как самочувствие?

- Всё отлично, надеюсь так и дальше будет. Кого встречал, все делают!

- А ваши друзья, младше или старше?

- Моего возраста.

- И как они себя чувствуют?

- Вроде бы ничего…

На приём не опаздывайте. Поток желающих «уколоться» большой – в среднем 100 человек в день. Поэтому лучше не сбивать выстроенный врачами график. Из документов требуется заполнить только анкету. Вторая процедура как две капли похожа на первую. Перед прививкой - замеряют уровень кислорода в крови и давление. После рекомендуют оставаться у кабинета полчаса, чтобы при возможном недомогании медики смогли оказать помощь.

Дома наблюдаем за своим состоянием. При повышении температуры принимаем парацетомол, при боли – ибупрофен.

Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделением центра специализированных видов медицинской помощи: «Иммунитет первичный начинает вырабатываться после первой прививки на 12-16 день. После второго компонента максимальная напряженность приходит к сорок вторым суткам, титр ближе к 10-ым, к 42-ым суткам».

По словам специалистов, эффект от такой двухкомпонентной вакцины составляет минимум три месяца. Сертификат о прививке в виде QR-кода в личный кабинет «Госуслуги» пришёл уже к вечеру. Его можно сохранить на смартфоне, чтобы при первой необходимости документ можно было без особого труда предъявить.