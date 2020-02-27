Испытано на себе: реально ли прожить на минималку пенсионерам

Степан Романчев, создатель группы «ДТП ЧП Мурманск» решил на себе испытать, каково это прожить на минимальную пенсию. В течение месяца он будет питаться на 4 тысячи рублей и рассказывать о своих ощущениях в соцсетях.

Средний прожиточный минимум в России в 2020 году для пенсионеров установлен в размере 9090 рублей. Одна половина средств уходит на общие нужды, а другая на продукты. Исходя из этих данных, Степан Романчев составил своё ежедневное меню, которого придерживает вот уже четыре дня. Задача продержаться месяц.

Степан Романчев, создатель группы «Мурманск ДТП ЧП»: «Мясо, овощи, крупы закуплены, но на молоко и хлеб мне уже не хватает. Пришлось отказаться от сыра, он дорогой».

Каждый день Степан отмеряет определенное количество продуктов, шиковать не приходится. На время позабыта любимая японская кухня и пицца. Его девушка Светлана старается готовить из того, что есть в списке, поэтому чувство голода возникает ежечасно и приходиться перекусывать хлебом.

Светлана Петрова, девушка Степана Романчева: «В принципе, я его поддерживаю. Бывает сырники себе наготовлю и сижу, ем перед ним. А он уходит в другую комнату, он не хочет тратить энергию, часто перемещаться по квартире».

На фоне слабости и общего упадка сил Степану пришлось отказаться от тренировок, начинается постепенная потеря веса. Степан о своём социальном эксперименте и ощущениях подробно описывает в «Инстаграм». Некоторые подозревают, что молодой человек всё-таки в тайне перекусывает. Но это не так, ведь основной смысл данного опыта – понять, что чувствует человек на пенсий, не имеющий дополнительного источника заработка.