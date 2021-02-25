Испытано на себе! Журналист «Арктик-ТВ» спасается в убежище ОЖД

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» выяснила, в каком состоянии находится подземное убежище одного из крупных предприятий региона, узнала, сможет ли оно отвечать современным вызовам и угрозам.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, что делать в страшных ситуациях, которые исключительно теоретически могут случиться в регионе. Землетрясений у нас нет, вулканов и цунами тоже, но вот техногенные катастрофы вполне могут произойти. Например, авария на объектах атомной отрасли. На такой случай ещё во времена Советского Союза строили убежища. Одно из них есть на территории Октябрьской железной дороги в Мурманске.

Олег Кондрахин, начальник Мурманского сектора специальной службы Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»: «Наши защитные сооружения, которые расположены на территории станции, предназначены не для населения, а для укрытия работников железной дороги, которые находятся в данный момент на работе».

По словам специалистов, таких убежищ у РЖД много, а точная информация о количестве сооружений держится в тайне. Это – в своем классе образцовое. В нём можно укрыться от радиации и от боевых отравляющих веществ. Гермодвери с штурвалом и необычными затворами позволяют почувствовать себя героем пост апокалиптического фильма.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Убежище рассчитано на 250 человек, но отдыхать придётся по очереди, потому что нары рассчитаны только на 5. Четыре сидят внизу, а один располагается наверху».

В помещении особая вентиляция: если воздух заражён, в укрытие он будет проникать исключительно через специальные фильтры. Здесь есть всё, что нужно для нормального существования - канализация, вода, свет.

Татьяна Жигалова, инженер Мурманского сектора специальной службы: «Для сотрудников предприятия есть СИЗЫ для обработки тела одежды от отравляющих веществ и аптечка индивидуальная, которая рекомендована МЧС России для обеспечения населения».

Здесь люди в автономном режиме смогут переждать двое суток. Убежище было введено в эксплуатацию в 1979 году и до сегодняшнего дня по прямому назначению не использовалось.

Будем надеяться, что в такие сооружения придётся спускаться лишь в рамках учений, пресс-туров или же как в музей.