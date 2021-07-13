CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+130), Североморске (+23) и Мончегорске (+22).

Иммунитет к COVID-19, сформированный после болезни и прививки, разный: один реагирует быстрее, другой является более универсальным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-эпидемиолога.

«В то время как сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее, он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел», — отмечает специалист.

«Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа», — сказала эпидемиолог.

Кроме того, исследования показывают, что у привитых людей уровень антител в организме выше, чем у переболевших.