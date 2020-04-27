Исследования Северного флота в Арктике претендуют на премию РГО

Северный флот подал заявку на соискание премии Русского географического общества в номинации «Лучший историко-культурный проект» за исследования в Арктике.

Представленный проект называется «Главный фасад России. История, события, люди». В нём описаны итоги двух комплексных экспедиций Северного флота на арктических архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, которые были выполнены в 2018 и 2019 годах.

Во время исторических экспериментов были реконструированы и повторены маршруты первопроходцев XIX века Леонида Гриневецкого, Федора Чернышева и Владимира Русанова. Впервые с середины XX века исследованы фактория на острове Пахтусова, полярная станция в Заливе Благополучия на Новой Земле, действовавшая в годы Великой Отечественной войны. Собраны и переданы в национальный парк «Русская Арктика» коллекции артефактов, выполнена реставрация ряда памятников первопроходцам. Было зафиксировано образование новых географических объектов.

В этом году Северный флот так же планирует организовать ряд исследований на Арктических архипелагах. В качестве партнёров в реализации экспедиций выступает Русское географическое общество, Национальный парк «Русская Арктика» и ряд других организаций.