Исследования в Арктике и бой за побережье

Корабли и суда арктической группировки Северного флота вошли в русло реки Енисей, следующий пункт назначения – порт Дудинка.

Поход по речному фарватеру проходит в штатном режиме. В Дудинке основные силы арктической группировки проведут тренировку, а затем и учение под названием «Бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье».

В девятый арктический поход группировка кораблей вышла из главной базы Северного флота – города Североморска 5 августа. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям североморцы прошли более 1200 миль . Завершение похода и возвращение арктической группировки Северного флота ожидается во второй половине октября.

Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества на ледоколе «Илья Муромец», а также гидрографы Северного флота, которые выполнят ряд исследований и наблюдений в морях Арктики на Северном морском пути.