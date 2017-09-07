Исследователи в Арктике искали «Святую Анну», а нашли яхту «Эйра» и много мусора

Исследовательская яхта «Альтер Эго» вернулась из путешествия к архипелагу Земля Франца-Иосифа. Погода внесла свои коррективы в план экспедиции, которая продлилась практически 2 месяца. На след легендарной «Святой Анны» исследователи так и не вышли, зато обнаружили останки другого судна. Поиски легендарной шхуны «Святая Анна», затонувшей в 1914 году во льдах Арктики, начались 7 лет назад. История покрыта завесой тайны, большая часть членов экипажа так и не была найдена, выжить удалось единицам. В 2010 году команда исследователей обнаружила останки одного из моряков, его личные вещи и дневник. По сей день, эти находки являются единственным материальным доказательством того, что экспедиция «Святой Анны» трагически завершилась именно там - у северного побережья Земли Франца-Иосифа.

- Даже в хороший год, когда в море хорошая ледовая обстановка, в этом районе очень много и больших, и маленьких айсбергов, - рассказывает об особенностях экспедиции Михаил Тигушкин, капитан яхты «Alter Ego». - И навигационная обстановка сложная. Течения. В том месте даже места для якорных стоянок крайне ограничены, так как к леднику не пришвартуешься. Часто была и плохая видимость. У нас было пару дней хорошей погоды, так что было даже солнышко. Остальное время экспедиция осуществлялась в условиях ограниченной видимости.

В этом году погода внесла свои коррективы. Яхта «Alter Ego» предприняла три попытки пробиться к северу архипелага, но тяжелые дрейфующие ледяные глыбы сковали воду. Тяжёлые погодные условия вынудили экипаж яхты большую часть экспедиции провести в южной части группы островов. Однако, это неожиданно принесло свои плоды. «Мы нашли судно «Эйра» английского исследователя Бенжамина Ли Смита, - рассказал Александр Чичаев, специалист экспедиционного Центра ассоциации морского наследия. - Члены экипажа паровой яхты «Эйра» в далёком 1881 году так же проводили научную экспедицию. Её возглавил Бенджамин Ли Смит – шотландский яхтсмен и исследователь. В середине августа шхуна отправилась к мысу Флор, где встала на якорь, а команда отправилась на сушу собирать данные для исследований. Никто из членов экипажа не ожидал того, что произошло. Лёд, который окружал судно, неожиданно пришёл в движение, надвинулся на судно и нанёс повреждения, из-за которых яхта затонула. Команде удалось спастись, но вот ценные дневники, бумаги и образцы пошли на дно.

- До сих пор исследования Ли Смита этих южных остовов остаются актуальными, - считает Александр Чичаев, специалист экспедиционного Центра ассоциации морского наследия. - Это базовая отправная точка для того, чтобы узнать, что происходит с этими островами.

Команда яхты «Альтер эго», которая волей случая оказала в районе залива Флора, использовала эту возможность, чтобы проверить свои предположения. При помощи эхолокатора исследовали дно, где предположительно затонула «Эйра». На глубине 20 метров был получен сигнал. Чтобы подтвердить свои догадки, провели подводную съёмку портативной камерой. Информация подтвердилась: на песчаном дне действительно находится деревянный артефакт с габаритами 10 на 50 метров.

- В этом году мы не планировали поиск, но так получилось, что у нас северная оконечность архипелага выпала из нашего графика. Непогода нас загнала именно в эту бухту, - отметил Евгений Ферштер, руководитель экспедиции «Открытый океан: Архипелаги Арктики. По следам двух капитанов».

Помимо поисковых работ команда судна так же провела экологический рейд. Учёные провели анализ загрязнённых участков. Результат шокировал даже экологов. «К сожалению, мы должны констатировать, что ни один остров, к которому подходила яхта, не оказался свободен от пластика, - сообщила Мария Гаврило, руководитель комиссии по природному наследию. - Будь то южные берега, которые понятно самые экспонированные, открыты морю. Это было ожидаемо. Но мы поднимались наверх, заходили в цент архипелага, в какие-то укромные местечки, укромные острова - и везде был мусор!

Дальнейшую судьбу «Эйры» теперь будут решать эксперты-археологи, а команда «Альтер Эго» в следующем году вновь отправиться на поиски «Святой Анны».