ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Научиться самостоятельно ходить - заветная мечта Машеньки Пазыч, или Героям иногда тоже нужна помощьЗНАКИ: Мария, преподаватель вокала, участница многих конкурсов, пришла в гости к астрологу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»07.09.17 19:30

Исследователи в Арктике искали «Святую Анну», а нашли яхту «Эйра» и много мусора

Исследовательская яхта «Альтер Эго» вернулась из путешествия к архипелагу Земля Франца-Иосифа. Погода внесла свои коррективы в план экспедиции, которая продлилась практически 2 месяца. На след легендарной «Святой Анны» исследователи так и не вышли, зато обнаружили останки другого судна. Поиски легендарной шхуны «Святая Анна», затонувшей в 1914 году во льдах Арктики, начались 7 лет назад. История покрыта завесой тайны, большая часть членов экипажа так и не была найдена, выжить удалось единицам. В 2010 году команда исследователей обнаружила останки одного из моряков, его личные вещи и дневник. По сей день, эти находки являются единственным материальным доказательством того, что экспедиция «Святой Анны» трагически завершилась именно там - у северного побережья Земли Франца-Иосифа.

- Даже в хороший год, когда в море хорошая ледовая обстановка, в этом районе очень много и больших, и маленьких айсбергов, - рассказывает об особенностях экспедиции Михаил Тигушкин, капитан яхты «Alter Ego». -  И навигационная обстановка  сложная. Течения. В том месте даже места для якорных стоянок крайне ограничены, так как к леднику не пришвартуешься. Часто была и плохая видимость. У нас было пару дней хорошей погоды, так что было даже солнышко. Остальное время экспедиция осуществлялась в условиях ограниченной видимости.

В этом году погода внесла свои коррективы. Яхта «Alter Ego» предприняла три попытки пробиться к северу архипелага, но тяжелые дрейфующие ледяные глыбы сковали воду. Тяжёлые погодные условия вынудили экипаж яхты большую часть экспедиции провести в южной части группы островов. Однако, это неожиданно принесло свои плоды. «Мы нашли судно «Эйра» английского исследователя Бенжамина Ли Смита, - рассказал Александр Чичаев, специалист экспедиционного Центра ассоциации морского наследия. - Члены экипажа паровой яхты «Эйра» в далёком 1881 году так же проводили научную экспедицию. Её возглавил Бенджамин Ли Смит – шотландский яхтсмен и исследователь. В середине августа шхуна отправилась к мысу Флор, где встала на якорь, а команда отправилась на сушу собирать данные для исследований. Никто из членов экипажа не ожидал того, что произошло. Лёд, который окружал судно, неожиданно пришёл в движение, надвинулся на судно и нанёс повреждения, из-за которых яхта затонула. Команде удалось спастись, но вот ценные дневники, бумаги и образцы пошли на дно.

- До сих пор исследования Ли Смита этих южных остовов остаются актуальными, - считает Александр Чичаев, специалист экспедиционного Центра ассоциации морского наследия. - Это базовая отправная точка для того, чтобы узнать, что происходит с этими островами.

Команда яхты «Альтер эго», которая волей случая оказала в районе залива Флора,  использовала эту возможность, чтобы проверить свои предположения. При помощи эхолокатора исследовали дно, где предположительно затонула «Эйра». На глубине 20 метров был получен сигнал. Чтобы подтвердить свои догадки, провели подводную съёмку портативной камерой. Информация подтвердилась: на песчаном дне действительно находится деревянный артефакт с габаритами 10 на 50 метров.

- В этом году мы не планировали поиск, но так получилось, что у нас северная оконечность архипелага выпала из нашего графика. Непогода нас загнала именно в эту бухту, - отметил Евгений Ферштер, руководитель экспедиции «Открытый океан: Архипелаги Арктики. По следам двух капитанов».

Помимо поисковых работ команда судна так же провела экологический рейд. Учёные провели анализ загрязнённых участков. Результат шокировал даже экологов. «К  сожалению, мы должны констатировать, что ни один остров, к которому подходила яхта, не оказался свободен от пластика, - сообщила Мария Гаврило, руководитель комиссии по природному наследию. - Будь то южные берега, которые понятно самые экспонированные, открыты морю. Это  было ожидаемо. Но мы поднимались наверх, заходили в цент архипелага, в какие-то укромные местечки, укромные острова - и везде был мусор!

Дальнейшую судьбу «Эйры» теперь будут решать эксперты-археологи, а команда «Альтер Эго» в следующем году вновь отправиться на поиски «Святой Анны».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 107.09.17 21:56 - КостяКруто! Молодцы мореходы.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 223 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Костя
07.09.17 21:56
Круто! Молодцы мореходы.
Комментарий к новости:Исследователи в Арктике искали «Святую Анну», а нашли яхту «Эйра» и много мусора
AVIS
07.09.17 16:41
обкладывают Россию со всех сторон красными флажками
Комментарий к новости:В Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам - Россия - одна из главных стран, за которыми центр будет наблюдать
MotoRin
07.09.17 15:01
Когда медведя в берлоге начинают дураки беспокоить, тыкая в него палками, то можно разозлить зверя так, что придётся убегать или лезть на дерево. Что-то наши соседи насмотрелись фильмов-ужасов, теперь
Комментарий к новости:В Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам - Россия - одна из главных стран, за которыми центр будет наблюдать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиБелокочанная свежая капуста радует северян снижением цены, а яблоки огорчают ростом-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 20 копеек, а евро – на 17 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика