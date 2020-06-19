Источник загрязнения Умбозера официально не установлен

Об этом сообщили специалисты Росприроднадзора.

Пробы отобраны из всех водных объектов и на водохозяйственных системах предприятий, расположенных рядом с Умбозером. Эксперты проводят исследование, по результатам которого будет дано заключение о виновнике загрязнения.

Угрозы для населения нет. Ситуация находится на личном контроле губернатора Андрея Чибиса.

Напомним, недавно на акватории водоёма обнаружили пятно мутно-бирюзового цвета. По одной из версий, разлив неизвестной жидкости произошёл из заброшенной шахты обанкротившегося Ловозерского обогатительного комбината.