«Историческая память» - юные северяне слушали рассказы свидетелей блокады Ленинграда

Накануне 74-ой годовщины снятия блокады Ленинграда в Мурманске состоялся прямой телемост с Санкт-Петербургским отделением партии «Единая Россия» и ветеранами Великой Отечественной войны.

25 лет назад в Мурманске было основано общество жителей блокадного Ленинграда, объединившее сегодняшних мурманчан, а в прошлом – ленинградцев. Одна из участников организации Антонина Баранцева, встретила войну в городе на Неве. 22 июня, накануне своего выпускного вечера, когда ей было 17 лет, молодая девушка даже не подозревала о том, что через несколько часов её жизнь изменится навсегда. Антонина Ивановна выжила только чудом, но вся её семья погибла. Ветеран живёт в Мурманске многие годы, но по-прежнему очень скучает по родному городу – теперь уже Санкт-Петербургу.

Партийный проект под названием «Историческая память» проходит в Мурманске уже не в первый раз, сегодня его участники с помощью видеосвязи будут общаться с ветеранами Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга. Немаловажную роль также играют воспоминания о страшных событиях прошлого, которые просто необходимо сохранить для молодого поколения.

- Сегодня в рамках видеомоста мы услышим воспоминания людей, которые пережили все тяготы и лишения блокадного Ленинграда, тяготы и лишения Великой Отечественной войны, - отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска. - Очень приятно, что здесь будут и наши мурманчане, которые прочитают стихотворения, посвященные этим трагическим событиям. Я уверен, что наш видеомост надолго запомниться юным северянам, которые принимают участие в нём.

На встрече было выдвинуто предложение о проведении конкурса творческих работ среди учащихся образовательных организаций, посвящённого 75-летию снятия блокады Ленинграда. Эту дату будут отмечать в следующем году. Инициатива сразу была поддержана и в Мурманске и в Санкт-Петербурге.

А в завершении события прозвучал музыкальный номер в исполнении учащихся детской музыкальной школы, который ребята исполнили на баянах.