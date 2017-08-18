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День за днём с «Арктик-ТВ»18.08.17 19:30

Исторические дома отремонтируют, заставят мурманчан погасить долги!

За ходом капитальных ремонтов следит не только губернатор, мэр, но и администрация Мурманска. Один из домов на проспекте Ленина сегодня  посетил Андрей Сысоев. Вот только инспекцией эту поездку назвать можно с трудом, всё чаще руководство города предпочитает заседаниям в кабинетах  формат выездных совещаний. 

Глава администрации Мурманска вместе с руководителем регионального Фонда капремонта обсудили возможные проблемы, с которыми могут столкнуться подрядчики.  Такими сложностями на пути к восстановлению фасадов могут стать, например, застекленные жильцами балконы. 

- Сегодня даны поручения городскому округу  для того, чтобы они начали работать с управляющими компаниями, несмотря на то, что мы провели предварительное совещание и управляющим компаниям  объясняли, что они должны подготовить фронт работ для подрядной организации, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - потому что фасады до начала работ должны быть очищены.

Многие владельцы квартир продолжают не платить взносы на капитальный ремонт. Задолженность достигает рекордных сумм в несколько сотен тысяч рубелей. А ведь в домах в центре города, где ведутся работы, по большей части живут состоятельные люди, которые, несмотря на предупреждения, все же игнорируют кавитации.

- Неприятные слова хочу сказать жителям Мурманска,  - говорит Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта  многоквартирных домов в Мурманской области. - Сейчас будет усиливаться претензионная работа. Товарищи, лучше сами идите и оплачивайте капремонт. Судебные решения будут применяться без участия сторон в короткий промежуток времени.

Специалисты Фонда будут применять жёсткие меры воздействия, через суд добиваться списывания средств с личных счетов или же арестовывать имущество, для последующей реализации.  При этом работы по восстановлению исторических и не только домов специалисты будут вести в соответствии с намеченными планами.   

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