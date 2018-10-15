Исторические реконструкторы Заполярья провели свой первый фестиваль

Открытый фестиваль исторической реконструкции «Норд Рек» вчера прошел во флотской столице. Ознакомиться с выставками, посетить разнообразные мастер-классы и посмотреть на зрелищные бои на мечах пришли не только жители Североморска, но и гости из области. Наша съемочная группа побывала на мероприятии.

Собрать в одном месте столько разных исторических клубов – задача из разряда фантастики, такого смешения эпох в нашем регионе еще не было. Возникает ощущение, что в Центре досуга молодежи флотской столицы, случайно изобрели машину времени и каждый из посетителей мог воспользоваться устройством, заглянув на несколько веков в прошлое.

Оксана Коляда, методист по истории средневековья центра досуга молодежи (ЗАТО Североморск): «Реконструкция – это одно большое братство, мы очень дружны и часто выезжаем на какие-либо мероприятия, на фестивали нас приглашают. И вот у нас появилось желание что-то сами сделать, что-то сделать большое, хорошее, образовательное. Чтобы люди пришли не только что-то посмотреть, но и научиться».

Научиться на фестивале можно было многому, начиная от танцев эпохи средневековья и заканчивая навыкам обращения с современным стрелковым оружием. Пистолеты, автоматы и гранатометы особенно понравились самым юным посетителям, которые не скрывали своей радости от увиденного.

От разнообразия представленных на фестивале образов рябило в глазах. Зрители с удивлением и огромным интересом рассматривали витязей, гренадеров царской России, красноармейцев. Но самый большой интерес вызвал римский легионер, который с большим удовольствием отвечал на вопросы о создании великой империи, характере Юлия Цезаря и сандалиях в которых солдатам приходилось воевать даже в холодной Британии.

Сергей Петров, участник фестиваля: «Отличные впечатления, очень много реконструкторов на разные эпохи, причем очень качественно и по второй мировой войне, Афганистан у нас здесь рядом, раннее и среднее средневековье. Очень неплохой уровень, все выглядят хорошо, аутентично, ладненько, т.е. приятно посмотреть».

Большинство костюмов и украшений участники делают своими силами, затрачивая на это 10-ки часов времени и немало средств. Реконструкция – удовольствие не из дешевых, но ее поклонники всецело отдаются любимому делу. Есть среди нарядов и уникальные - краеведческие, в таких ходили стрельцы у нас на севере.

Игорь Туленков, руководитель клуба исторической реконструкции «Мидгард» (г. Мурманск): «Сегодня я присутствую здесь в костюме стрельца – это конец XXVI века. Стрельцы Ивана Грозного, период, когда начинался закладываться Кольский острог, т.е. это костюм воеводы Кольского острога, но в полевом варианте, не парадном».

Для реконструкторов Мурманской области это событие лишь начало реализации больших планов по развитию движения. Ориентир для поклонников истории – огромный фестиваль в Москве, где тысячи людей собираются на Бульварном кольце и демонстрируют костюмы всех эпох русской истории. Повторить такое в Мурманске, пусть и в меньшем масштабе, можно, считают организаторы.

Александр Чапенко, председатель регионального отделения всероссийского военно-исторического общества: «Эта площадка, можно сказать - пилотный проект, потому что здесь можно увидеть основные клубы, которые у нас есть в регионе. Мы все знакомы, все дружим, все общаемся и для нас это такое мероприятие, где мы можем еще раз увидеть друг друга, пообщаться, посмотреть кто что нового купил, отковал, склепал и вот эта аура она очень чувствуется».

Самой зрелищной частью фестиваля были завораживающие бои на мечах, топорах и других видах средневекового оружия. От ударов летели искры и это неудивительно, потому что бойцы бились в так называемом полном контакте. Схватки были как «один на один», так и групповые. При каждом выходе воинов, зрители аплодировали, кричали и всячески поддерживали участников сражений.