Ученые рекомендуют прекратить промысел мойвыВ Мурманске фиксируются температурные рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.18 19:30

Исторические реконструкторы Заполярья провели свой первый фестиваль

Открытый фестиваль исторической реконструкции «Норд Рек» вчера прошел во флотской столице. Ознакомиться с выставками, посетить разнообразные мастер-классы и посмотреть на зрелищные бои на мечах пришли не только жители Североморска, но и гости из области. Наша съемочная группа побывала на мероприятии.

Собрать в одном месте столько разных исторических клубов – задача из разряда фантастики, такого смешения эпох в нашем регионе еще не было. Возникает ощущение, что в Центре досуга молодежи флотской столицы, случайно изобрели машину времени и каждый из посетителей мог воспользоваться устройством, заглянув на несколько веков в прошлое.

Оксана Коляда, методист по истории средневековья центра досуга молодежи (ЗАТО Североморск): «Реконструкция – это одно большое братство, мы очень дружны и часто выезжаем на какие-либо мероприятия, на фестивали нас приглашают. И вот у нас появилось желание что-то сами сделать, что-то сделать большое, хорошее, образовательное. Чтобы люди пришли не только что-то посмотреть, но и научиться».

Научиться на фестивале можно было многому, начиная от танцев эпохи средневековья и заканчивая навыкам обращения с современным стрелковым оружием. Пистолеты, автоматы и гранатометы особенно понравились самым юным посетителям, которые не скрывали своей радости от увиденного.

От разнообразия представленных на фестивале образов рябило в глазах. Зрители с удивлением и огромным интересом рассматривали витязей, гренадеров царской России, красноармейцев. Но самый большой интерес вызвал римский легионер, который с большим удовольствием отвечал на вопросы о создании великой империи, характере Юлия Цезаря и сандалиях в которых солдатам приходилось воевать даже в холодной Британии.

Сергей Петров, участник фестиваля: «Отличные впечатления, очень много реконструкторов на разные эпохи, причем очень качественно и по второй мировой войне, Афганистан у нас здесь рядом, раннее и среднее средневековье. Очень неплохой уровень, все выглядят хорошо, аутентично, ладненько, т.е. приятно посмотреть».

Большинство костюмов и украшений участники делают своими силами, затрачивая на это 10-ки часов времени и немало средств. Реконструкция – удовольствие не из дешевых, но ее поклонники всецело отдаются любимому делу. Есть среди нарядов и уникальные - краеведческие, в таких ходили стрельцы у нас на севере.

Игорь Туленков, руководитель клуба исторической реконструкции «Мидгард» (г. Мурманск): «Сегодня я присутствую здесь в костюме стрельца – это конец XXVI века. Стрельцы Ивана Грозного, период, когда начинался закладываться Кольский острог, т.е. это костюм воеводы Кольского острога, но в полевом варианте, не парадном».

Для реконструкторов Мурманской области это событие лишь начало реализации больших планов по развитию движения. Ориентир для поклонников истории – огромный фестиваль в Москве, где тысячи людей собираются на Бульварном кольце и демонстрируют костюмы всех эпох русской истории. Повторить такое в Мурманске, пусть и в меньшем масштабе, можно, считают организаторы.

Александр Чапенко, председатель регионального отделения всероссийского военно-исторического общества: «Эта площадка, можно сказать - пилотный проект, потому что здесь можно увидеть основные клубы, которые у нас есть в регионе. Мы все знакомы, все дружим, все общаемся и для нас это такое мероприятие, где мы можем еще раз увидеть друг друга, пообщаться, посмотреть кто что нового купил, отковал, склепал и вот эта аура она очень чувствуется».

Самой зрелищной частью фестиваля были завораживающие бои на мечах, топорах и других видах средневекового оружия. От ударов летели искры и это неудивительно, потому что бойцы бились в так называемом полном контакте. Схватки были как «один на один», так и групповые. При каждом выходе воинов, зрители аплодировали, кричали и всячески поддерживали участников сражений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Юлия
14.10.18 14:59
Здравствуйте! Мусор каких габаритов обязаны вывозить мусорщики (мы выставили 2 тумбочки к двери мусоропровода, мусорщик сказал, что не обязан их вывозить)? Отдельного договора с мусор вывозящей компа
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ганус Наталья Николевна, пенсионерка, филолог по образованию (выпускница МГПИ).
14.10.18 00:33
Я, как мать, бабушка, педагог, передаю от своего имени и имени своих экс- коллег по работе и общей борьбе слова сочувствия и поддержке пострадавшей девочке-подростку и её родителям (законным представ
Комментарий к новости:Ужасающий случай подростковой жестокости произошел в Мурманске
Ганус Наталья Николаевна, молодая пенсионерка.
14.10.18 00:00
Символ Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) Юнармия чем-то напоминает орла на заставке немецкого пропагандистского киножурнала времён Второй мировой войны «Немецкое еж
Комментарий к новости:Долг настоящего мужчины – защищать свою Родину
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области упорно держат цены на бензин на одном уровне-PRO ВалютуОфициальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 45-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 299 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика