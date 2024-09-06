Историческое событие произошло в Мурманской области: встретились донор и реципиент костного мозга

Их знакомство произошло спустя два года после трансплантации.

17-летний Всеволод из подмосковного города Мытищи долгое время страдал от серьёзной болезни, после чего ему потребовалась пересадка костного мозга. Операцию он перенёс достойно, признаётся, что легко было не всегда. Сейчас молодой человек здоров. Он учится в выпускном классе, строит планы на будущее. Хочет стать педагогом и хоккеистом. Но для начала ждёт встречи с человеком, который спас ему жизнь. Или подарил новую.

Всеволод Аверин, реципиент: «Хочется понять, похож я на донора или нет. И есть ли схожие черты вообще».

По правилам трансплантации – донор и реципиент не могут видеться в течение двух лет. Этот срок считается оптимальным, чтобы понять, помогла пересадка или нет. Вместе с родителями Всеволод приехал в Мурманск, чтобы познакомиться с его генетическим близнецом.

Спасителем 17-летнего парня стала Элина, которая уже несколько лет живёт в Никеле. Донорством она занимается давно, но эта встреча для неё особенная. Девушка лично увидела человека, которому спасла жизнь.

Элина Жорова, донор костного мозга: «Мне кажется, что незримая связь между нами пролегает. Понятное дело, не я ему мать, он мне не кровный родственник, но сейчас между нами кровная связь есть. Это получается, что такой ещё мой ребёнок один. Хочется узнать, кто он - мой генетический близнец».

Важно отметить, что в Мурманской области уже было 9 счастливых совпадений доноров. Но встреча Всеволода и Эллины – первая в нашем регионе после трансплантации. По словам специалистов, северяне активно присоединяются к регистру доноров. Для этого крупные компании и различные организации, ведомства проводят ознакомительные встречи.

Максим Иванов, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам — директор департамента, депутат Мурманской облдумы: «Наша совместная работа нацелена, в первую очередь, на спасение жизней. Это современные процедуры, которые позволяют лечить одни из самых серьёзных заболеваний. А простыми словами говоря, чем больше людей в регистре, тем у каждого из нас, если мы заболеем такой болезнью, есть шанс спастись. Эта просветительная работа очень важна, и мы на протяжении трёх лет вместе с регистром стараемся организовать лекции с максимальным количеством участников: жителей Мончегорска, Полярного, Никеля, Мурманска. Для наших сотрудников и не только».

Инна Чернышова, руководитель по работе с донорами Национального РДКМ: «У нас не такие многочисленные регистры доноров костного мозга. В национальном РДКМ сегодня треть доноров всей России, а это почти 100 тысяч потенциальных доноров в базе. По всей России около 200 тысяч. Конечно, в масштабах нашей страны этого недостаточно. Минимум хотелось бы около 500 тысяч потенциальных доноров, чтобы были в регистре. Тогда можно было бы помочь практически каждому».

Сейчас в национальном регистре доноров костного мозга состоят 746 человек из Мурманской области. И это число постоянно увеличивается.