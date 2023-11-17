Историческое заседание Совета депутатов города Мурманска

За поправки в Устав города сегодня голосовали депутаты Совета депутатов города Мурманска. Изменения касаются перехода к одноглавой системе управления, а также сокрушения числа народных избранников.

Кто такой глава администрации и чем он отличается от главы муниципального образования, например, в Мурманске? Ответят на этот вопрос далеко на все жители города, даже следящие за деятельностью органов власти. Если просто, то один из них – хозяйственник, который несёт отвесность за всё что делается в границах населённого пункта, но не имеющий прямых рычагов управления. А другой политик, возглавляющий местный законодательный орган. Например, как в областном центре, Совет депутатов города Мурманска.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Заседание Совета депутатов будет историческим. Народным избранникам предстоит принять поправки в Устав города. Основные изменения касаются перехода на одноглавую систему и сокращения числа парламентариев. Седьмой созыв Совета будет состоять из 25 депутатов вместо 30».

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это повысит персональную ответственность руководителя города».

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Эти изменения вызваны сегодняшними реалиями».

От двуглавой модели уже отказался целый ряд муниципалитетов региона. Переход на одноглавую модель в Мурманской области начался не сегодня. Так уже работают все ЗАТО, Оленегорск, Полярные Зори, Печенгский и Ковдорский округи и Мончегорск. В ближайшие три года к ним присоединятся и остальные территориальные образования.

А что от таких перемен получат жители Мурманска?

Аркадий Амозов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Кто такой депутат? Люди видят, что он представляет их интересы в структурах власти».

Почти 13 лет в Мурманске сохранялась двухглавая система власти. Несмотря на такой срок, решение по Уставу депутаты во время открытого голосования приняли единогласно.