День за днём с «Арктик-ТВ»21.03.18 19:30
Историческое зенитное орудие к бою готово!
На Северном флоте успешно испытали, найденное на Новой Земле первое российское зенитное орудие - пушку образца 1914/15 годов конструкции Тарновского-Лендера.
Зенитное орудие, изготовленное на московском заводе имени Калинина, было обнаружено военными в прошлом году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Реставрацией занимались уже в Североморске куда доставили находку. Восстановить орудие удалось до боевого состояния, так что специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения допустили пушку к испытательной стрельбе. В соответствии с приказом командующего Северным флотом были подготовлены специальные салютные выстрелы.
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Последние комментарии
анна
21.03.18 21:19
Ермолин уже давно должен быть в народном хозяйстве, еще при Федотове, избил сотрудника, его выгоняли. Но как-то смог вывернуться и продвинуться. но ничего, сколько веревочка не вьется, но конец всегда
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Анна
21.03.18 21:14
может хоть что-то в этом болоте сдвинется после таких репортажей. самоубийство сотрудников прошло как-будто незамеченным. конечно. такие т****и как Ермолин не закончат жизнь самоубийством, они будут д
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Марина
21.03.18 17:32
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