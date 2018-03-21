Историческое зенитное орудие к бою готово!

анна Ермолин уже давно должен быть в народном хозяйстве, еще при Федотове, избил сотрудника, его выгоняли. Но как-то смог вывернуться и продвинуться. но ничего, сколько веревочка не вьется, но конец всегда Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ

Анна может хоть что-то в этом болоте сдвинется после таких репортажей. самоубийство сотрудников прошло как-будто незамеченным. конечно. такие т****и как Ермолин не закончат жизнь самоубийством, они будут д Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ