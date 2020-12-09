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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.20 19:30

Историко-краеведческий музей Полярного хочет приобрести лодку и превратить её в арт-инсталляцию

В Александровске станет на один арт-проект больше. Около музея появится лодка, которую дети вместе с сотрудниками учреждения превратят в яркую инсталляцию. Посодействует в этом и председатель областного отделения художников России Мария Михайленко.

Начинающие художники из Александровска слушают лекцию внимательно. Оказывается, вовсе не обязательно получать профессиональное  образование, чтобы создавать художественные шедевры. Совсем скоро у ребят будет шанс это утверждение проверить. Благодаря выигранному конкурсу историко-краеведческий музей Полярного сможет приобрести лодку и превратить её в арт-инсталляцию.

Арина Галюдинова, участница проекта, г. Полярный: «Пару дней назад, пока сидела дома, думала, как разукрасить лодку, что туда можно добавить, какие цвета и с чем будет она ассоциироваться».

В работе юным полярнинцам поможет художник-график Мария Михайленко. Кстати, один из её стрит-арт проектов и стал источником вдохновения для сотрудников музея:  речь о креативной лодке, которая украсила территорию мурманского морского вокзала.

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России», г. Мурманск: «Мы работаем над тем, чтобы проектов стало больше и они привлекали больше молодёжи, потому что за этим стоит большой потенциал и это всегда интересно».

Юлия Курбатова, участница проекта, г. Полярный: «Мне нравятся граффити, стрит-арты, я решила себя в этом попробовать».

Желающих преобразить город среди юных полярнинцев оказалось так много, что сотрудникам теперь придётся подумать о том, какие ещё объекты можно внедрить в  городское пространство.

Анастасия Князева, заместитель директора историко-краеведческого музея г. Полярного: «Смысл - не просто создать лодку, а познакомиться с современным искусством, поэтому, прежде чем перейти к мастер-классам, будет  четыре лекции, на которых она расскажет о граффити, о стрит-арте и о других различных направлениях».

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России», г. Мурманск: «Как минимум, я увидела закрытый дом на въезде, его превращать в объект хоть завтра можно».

Итог сотрудничества и, собственно, объект искусства презентуют в середине мая на Всероссийской акции «Ночь музеев».

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Последние комментарии

Валерий
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Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
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юрий
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