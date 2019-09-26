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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.19 19:30

Историко-краеведческий музей Полярного подготовил к юбилею новые экспозиции

Подарки к 120-летнему юбилею Города воинской славы Полярного не заканчиваются. Историко-краеведческий музей подготовил несколько интересных экспозиций к Дню рождения города.

История Полярного неразрывно связана с Северный флотом. Поэтому появление выставки «Срочное погружение» посвященной 4-й эскадре подводных лодок событие, скорее, долгожданное, нежели неожиданное. Ремонт полным ходом в историко-краеведческом музее города воинской славы занял несколько месяцев. За это время сотрудники буквально по крупицам собирали экспонаты и восстанавливали оборудование.

С интервалом в пять минут на аппарат, подаренный музею 10-м судоремонтным заводом, поступают различные команды. Можно только представить, как содрогались от таких звонков измученные жарой моряки, ведь температура воздуха в узких отсеках порой достигала 50 градусов. Хуже всего приходилось тем, кто нес боевое дежурство у берегов Кубы в разгар Карибского кризиса

Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея г. Полярного: «У берегов Кубы температура доходила до 70 градусов. Смены менялись каждые два часа, но в критические моменты могли только полчаса вахтенные выстоять».

Экспозиция дополнена мультимедийными столом и планшетами с возможностью звукового воспроизведения - всё для того, чтобы даже без помощи экскурсовода любому посетителю была доступна полная история эскадры.

Пока шла реконструкция, директор музея предложила отвести уголок для доски почетных жителей Полярного. В этом списке имена тех, кто привнёс особый вклад в развитие города и, конечно, флота. Удалось даже собрать некоторые личные вещи.

Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея г. Полярного: «Нигде вот так вот в открытую доски почетных граждан нет. Теперь она есть у нас в музее».

На доске почёта и два командующих 4 эскадры - Геннадий Сучков и Олег Чернавин, здесь же - первый мэр города и первый директор историко-краеведческого музея.

Буквально за несколько недель удалось обновить и ещё один зал. «Корабли и люди» - название, говорящее само за себя. Здесь история становления Кольской флотилии представлена, как говорят - в лицах.

Наталья Сергеева, заведующая выставочно-оформительским отделом историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Показать значимость флотилии не только в масштабе местном, но и в масштабе истории всей страны. Потому что задачи флотилии распространяются сейчас уже и на дальнюю арктическую зону, а не только на прибрежные районы».

Открытие выставок стало возможным не только благодаря личному вкладу каждого сотрудника музея, но выигранным средствам Фонда президентских грантов, а также финансовой поддержки администрации ЗАТО Александровск. Так в городском музее обновилась и поморская изба. Презентовали посетителям её в один из главных традиционных для поморов праздников - новолетие.

Антонина Иваненко, заведующая научно-просветительским отделом историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Поморы - это русские люди, которые пришли из Новгорода, принесли сюда русский быт, стали строить деревянные дома».

И если вероисповедание и в целом традиции поморов не отличались от остальных русских народностей, то быт их сильно изменился в связи с климатическими особенностями.

По словам специалистов музея, реконструкции подлежат ещё многие экспозиции, и пока возможность выиграть еще один грант есть - они приложат для этого все усилия.

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