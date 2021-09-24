Историко-краеведческий музей Полярного вновь готовится к реконструкции

Реконструкция затронет зал военной истории. Проект, реализуемый совместно с питерскими дизайнерами, предполагает не только придание экспозиции современности, но и возможность исследования выставки самостоятельно, без присутствия гида.

Одному из залов краеведческого музея города Полярного, посвящённому военному времени, на данный момент более 15 лет. Экспонаты периодически обновляли, меняли местами, выносили в фонды для хранения и реставрации, вновь возвращали на выставку. Однако, как говорят сотрудники учреждения, пришло время экспозицию освежить и осовременить, сделать её более простой, но в то же время максимально информативной, чтобы любой посетитель смог окунуться в историю «Военного Полярного» даже без помощи гида.

Благодаря поддержке в размере 3,5 млн рублей от фонда президентских грантов, обладателем которой музей стал в этом году, проект начали реализовывать. Часть фотоматериалов и документов останется, что-то перейдёт в интерактивный формат. Дизайнеры из Санкт-Петербурга прорабатывают возможные варианты такой музейной интеграции.

Андрей Кудряшов, сотрудник конструкторского бюро музейного проектирования «Своя школа», г. Санкт-Петербург: «Мы узнали за последнее время много нового об участии Полярного в войне, выясняются новые детали, мы были в фондах и видели предметы, которые должны занять своё место в экспозиции».

Реконструкцией зала дело не ограничится, проект «Военный Полярный» предполагает ещё несколько направлений. Сотрудники музея уже начали работу с молодёжью города воинской славы над созданием второго аудиогида на платформе «Изи тревел», погружающего в атмосферу военного прошлого. Кроме того, музейным работникам предстоит маркирование основных точек городского пространства, которые, по мнению александровцев, характеризуют Полярный как важный объект для обороны страны в годы Великой Отечественной войны.

Анастасия Князева, куратор проекта «Военный Полярный», г. Полярный: «Жители города будут сами определять, о каких военных достопримечательностях им хотелось бы побольше узнать, какие наши памятники наиболее интересны туристам».

Около выбранных полярнинцами знаковых мест будут установлены информационные стенды, в городе – удобная дорожная навигация. Средства на эту часть проекта выделят из бюджета муниципалитета.