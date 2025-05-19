Историко-краеведческий музей в Полярном с музыкой, мастер-классами и уникальными выставками присоединился ко всероссийской акции
«Ночь музеев» в Полярном обязательно проходит под аккомпанемент оркестра. Например, в этом году акцию открыли военные музыканты гаджиевского гарнизона.
Учреждение распахнуло свои двери для посетителей после ремонта: залы удалось подготовить для проведения всероссийского проекта в сжатые сроки. Мастер-классы для любителей творческих решений разных возрастов начали свою работы с первых минут.
- Работаем мы с вами с гипсом, будем делать формы. Украсим их поталью, добавим цвет. Надо переделать: много водички, мало гипса…
Поддержали музейную ночь гости из столицы: благодаря коллекции Алексея Макарова здесь открыли временную выставку картин северного художника-пейзажиста Анатолия Шаковца. Торжественную и трепетную минуту разделила с александровцами дочь мастера Полина Думина - девушка проживает в Северной столице, но обязана папе своими нежными чувствами к Северу.
Полина Думина, архитектор, дочь художника Анатолия Шаковца, г. Санкт-Петербург: «Это значило всё. Это любовь с большой буквы, любовь к своей родной природе (он здесь родился и жил, и работал, и умер на своей родной земле). Кольский край для него был самым главным, он, мне кажется, понимал, что северная природа – самая стильная, деликатная и интересная».
Участники клуба военной реконструкции «Титовский гарнизон» оружие и обмундирование в своих постановочных боях используют аутентичное или даже подлинное. Область их применения, принципы работы и исторические детали реконструкторы рассказывают с удовольствием и подробно.
- Были отличия по пряжкам: они были зацепом на левую руку (не так, как после войны), имели скошенные краешки. А на мне форма морпогранохраны НКВД со знаками различия (в 40-м году были введены угловые шевроны). Рядовые краснофлотцы носили ленты не с надписью «Северный флот», а Морпогранохрана НКВД.
Интерактивные выставки поддерживали единую тематику акции этого года: в рамках линии «Герои» представительницы тыла показали, какую поддержку оказывают бойцам на СВО, а офицеры Северного флота рассказали подросткам о боевом пути Советской армии в годы Великой Отечественной войны и современниках, которые сегодня с честью и достоинством продолжают защиту рубежей страны в рамках специальной военной операции.