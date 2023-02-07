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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.23 19:30

Историко-литературно-краеведческий конкурс «Храмы России» перезапускают

Радостная новость для всех юных писателей нашего региона. Литературно-краеведческий конкурс «Храмы России» возрождается.

Историко-литературно-краеведческий конкурс «Храмы России» перезапускают. Его цель – духовно-нравственное воспитание. Спустя длительный перерыв школьники и молодёжь Заполярья смогут вновь принять участие в любимом конкурсе многих северных писателей.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения «Союз писателей России»: «Так случилось, что он прервался. Хотя до этого проводился 15 лет. К счастью, изменений сильных и нововведений в нём нет. Как он задумывался патриотическим, литературным, историческим конкурсом, так он и будет продолжаться. «Храм России» - это понятие широкое, это все скрепы, которые привязывают нас к Родине, к тому, что мы любим, к тому, что мы ценим».

Конкурс «Храмы России» носит имя Виталия Семёновича Маслова, почётного гражданина Мурманска. Именно он был вдохновителем и родоначальником проекта 30 лет назад.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Виталий Семёнович Маслов – это такой человек, неординарная фигура в жизни нашей Мурманской области. Почётный гражданин… Он внёс весомую лепту в литературу, в жизнь Мурманской области. Это человек, который очень любил свой край. Писал много о нашем прекрасном крае».

Поддержку в возрождении проекта оказали Мурманская областная Дума и Министерство образования и науки Мурманской области.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Данный конкурс, по нашему мнению, позволяет каждому из нас, неважно, кто это будет - организатор, педагог или ребёнок, задуматься над вещами и темами: историческая память, подвиг во имя Родины, величие природы нашей страны, значение творчества отечественных писателей и поэтов и многими другими темами».

Конкурсанты могут предоставить работы в следующих номинациях: эссеистика и краеведение, художественная литература, критика. Призёры получат возможность посетить уникальные места Мурманской области.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Всегда победители конкурса выезжали по знаменитым местам Кольского края. В частности, в 1997 году я работал директором школы и тоже вместе с победителями - учениками выезжал в поездку по Терскому берегу. Тогда этот выезд организовывал почётный гражданин города Мурманска, член Союза писателей Михаил Григорьевич Орешета. Я видел, как загорелись глаза у наших юных мурманчан, когда они увидели красоты Кашкаранцев, Умбы, Варзуги. Возможно, никогда бы они там и не были».

Чтобы принять участие в проекте, школьникам нужно предоставить свои произведения на одну из 16 патриотических тем, так или иначе связанных с историей Заполярья. Итоги конкурса подведут 24 мая - в День славянской письменности.

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