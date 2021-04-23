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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.21 19:30

История бездомной городской собаки, на защиту которой встали жители двора

Смотреть в эти глаза без умиления у меня, как и у многих, кто видит Джессику, не получается. Рука так и тянется погладить мягкую шерсть. Ласковая рыжая собака стала любимицей жителей городского двора, особенно детей.

Николай Слыш: «Детей в школу провожает, встречает, играет с ними на детской площадке. Где школа, там детская площадка, она всё время с ними. Приходит сюда покушать, двор весь кормит её».

Впрочем, собаку не только кормят, ею занимаются. Джессика стерилизована и привита. О том, что она полностью безопасна для людей, свидетельствует и чип на ушке. Заботливые жильцы даже смастерили зимой для любимицы дом возле проложенной во дворе теплосети, чтобы не замерзла во время холодов. Но, увы, нашлись и недовольные. Одна из жительниц двора решила выселить Джессику якобы за то, что животное кусается. Тогда на защиту питомца поднялся весь двор.

Татьяна: «Я идеально эту собаку знаю. Она никогда ни на кого не бросилась, она никого никогда не укусила. Даже ко мне, когда знакомые приходили с собакой, она просто понюхала эту собаку и отошла. Просто это местная дворовая собака».

В этом и беда, собаку хоть и любят, но пристроить к себе так никто и не решился. Джессика, которая живёт во дворе вот уже около 9 лет, считается бездомной, а значит, её могут в любой момент забрать в отлов. Так и случалось вот уже два раза. Но после неравнодушные люди выкупали бедное животное.

Николай Слыш: «Понимаете, её первый раз забрали, тогда мы её выкупили за 12 тысяч. Ну, вроде успокоились. Ей вон бирочку на ухо повесили, бок покрасили розовым цветом, чтобы все знали, что она стерилизована. Где-то через неделю её опять забрали. Опять поехали, ещё 9 тысяч заплатили».

Если за Джессикой приедут в третий раз, то животное в приюте могут усыпить, переживают местные жители. В защиту питомца они начали собирать подписи, чтобы служба отлова больше не забирала эту собаку. Но ненавистницу животных, кажется, это не останавливает. Она настроена любыми способами разобраться с постояльцами у себя во дворе.

Карианна Железнякова: «Она живет в нашем доме. Да, с палками гоняет. Берет палку и бегает, гоняет собак во дворе. Они ей не нравится, наверное».

Поговорить с озлобленной на животных женщиной так никто и не смог. Кто-то боится, а кому-то она просто решила не открывать дверь.

А пока Джессика так и продолжает жить во дворе, радуя окружающих своей добротой и давая любому почесать себя за ушком, даже не подозревая, какие вокруг неё разворачиваются баталии.

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