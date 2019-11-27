История Инессы Цыкиной, открывшей собственный бизнес в 18 лет

Мы продолжаем цикл сюжетов про молодых бизнесменов Мурманской области. Это люди, которые не побоялись риска и решили работать на себя. Несмотря на трудности, они открыли своё дело при помощи Центра поддержки предпринимательства Мурманской области или же получили другую поддержку. Сегодня мы расскажем про Инессу Цыкину, которая в 18 лет открыла собственную бизнес-интерьерную лавку.

Молодая предпринимательница Инесса Цыкина открыла собственное дело в 18 лет. Тогда девушка училась на юридическом факультете, написала бизнес-план и обратилась в Фонд поддержки предпринимателей.

«Идея была совместная - семейная, потому что у меня прадедушка занимался предпринимательской деятельностью, у него была скобяная лавка, родители занимались предпринимательской деятельностью, меня научили, - рассказывает Инесса Цыкина, основательница интерьерной лавки «Инесс». – В 2010 году я открыла магазин, помог мне в этом Фонд поддержки предпринимателей».

Сначала Инесса могла себе позволить только часть помещения, со временем смогла расширить бизнес. Её интерьерную лавку хорошо знают в областном центре, ведь здесь можно найти поистине уникальные вещи.

Здесь у каждой мелочи есть своё место, всё заботливо расставлено руками хозяйки и её мамы. У лавки есть постоянные покупатели. Северяне приходят сюда за предметами интерьера, оригинальными подарками для родных и близких и просто за хорошим праздничным настроением.

В лавке представлены и сувениры ручной работы. Делает их сама Инесса, вечерами и ночью. Открытки, выполненные в технике скрапбукинга, вышивка бисером, изготовление мягких игрушек. Молодая предпринимательница-самоучка, рукоделию учится самостоятельно с помощью видеоуроков. Ассортимент магазина поражает своим разнообразием, добиться такого удалось во многом благодаря государственной поддержке.

«Я брала ещё раз микрозайм в этом году – пятьсот тысяч рублей, - рассказывает Инесса Цыкина, основательница интерьерной лавки «Инесс». - Так мы расширили ассортимент, у нас больше стало сувениров. И не только сувениров, там разные мелочи приятные».

По словам предпринимательницы, в Центре поддержки ей помогают разобраться с налоговыми вопросами, консультируют и приглашают на лекции и мероприятия. Инесса узнала, что для более успешной работы нужно переходить и в онлайн-режим - создавать странички в социальных сетях. Девушка признается, что она рада, что начала своё дело в юности.

«Плюсы - это амбициозность,- говорит Татьяна Уланова, председатель Мурманского регионального отделения общественной организации «Опора России». - У них нет какой-то зашоренности, они смело встают идут и делают. Самое главное, дорогу осилит идущий, нужно вставать и просто делать, тогда всё получится».

В будущем девушка планирует получить ещё одно образование – дизайнерское. А пока Инесса участвует в различных конкурсах, например, по новогоднему оформлению. В этом году праздничную витрину обустраивали сами из веток деревьев и мягких игрушек. Получилось сказочно. Мимо такого магазина точно не пройдёшь.