История МГТУ полна неожиданностей и экспериментов

Но давайте оглянемся назад, попытаемся вспомнить, какие трансформации переживал технический университет.

Старше поколение северян ещё застало те времена, когда на вывеску при входе в высшую мореходку украшала аббревиатура МВИМУ. Первый набор курсантов состоялся в 1950 году. Получается, что в этом году у мореходки юбилей - 70 лет.

Морской академией рыбопромыслового флота - училище стало только в 90-ые годы прошлого века, а в нулевые академию переименовали в технический университет. В эти годы из стен МГТУ стали выпускать и экономистов, и маркетологов, и даже теологов. Университет стал кузницей для будущего освоения Штокмана, которого мы так и не дождались.

Гражданские специальности потеснили морские, в 2008 году даже закрыли военную кафедру. И наконец, заговорили о том, что мореходку следует присоединить к опорному вузу на правах младшего брата. Или наоборот, тогда гибрид МАГУ и МГТУ стал бы именоваться МАКТУ - Мурманский арктический государственный технологический университет им. Папанина.