История о двуногом изверге, или Собаке, которая чудом выжила в закрытой квартире

Шокирующий факт по уровню безразличия окружающих к страшному событию был отмечен на днях в одном из домов Ленинского округа Мурманска, где в одной из квартир оказались заперты несколько собак. Животные мучались без выгула, еды и воды больше недели. Не всем из них удалось выжить в таких условиях.

Такого соседа не пожелаешь никому! В одной из квартир многоэтажки по улице Аскольдовцев, 7 живёт пожилой мужчина, которого в народе давно окрестили «плюшкиным». Вот только помимо вещей домой он принёс ещё и несколько собак и кошку. Найти хозяина у нас не получилось, как и у соседей и волонтёров обеспокоенных состоянием животных.

Николай Андросив, сосед: «Вонь! Двери откроешь, как с навозом запах. Пройдёт девчонка: «Чё такое, вонь здесь!?» Собаку выводил через три-четыре дня. Вообще, как свиноферма!».

Понятное дело, что за состоянием здоровья животных практически никто не следил. Полгода назад неизвестный испортил входную дверь злополучной квартиры, забив в замок гвозди. Повторилась ситуация и в этот раз.

Михаил Козлович, сосед: «Ему надо было вызвать МЧС, раз не смог открыть дверь. Потом вызвали его сестру, участкового, открыли дверь. Собаки выскочили как угорелые на улицу. Одного пса в приют забрали, а двоих потом он обратно привёл».

Так шесть месяцев назад мужчина оказался вынужден ночевать на листе картона у порога собственного дома. Квартира пострадавшего была заблокирована почти неделю, животные были предоставлены сами себе, а сам хозяин квартиры, как и его соседи, никуда не обращался.

Дверь удалось вскрыть только благодаря неравнодушным мурманчанам. Как оказалось, одна из собак не вынесла недельного испытания на выживание, однако, второй пёс был направлен зоозащитниками в приют для обследования.

Оксана Анчишкина, волонтёр, зоозащитница: «Собака надрывно лаяла неделю, неделю соседи пытались достучаться до полиции. У участкового было заявление, он пришёл через неделю и обнаружил труп истощённой собаки. Он раздражённо об этом мне говорил. Я спросила, а почему он знал, но неделю бездействовал? Он сказал: «У меня были дела важные…».

Эта ситуация – яркий пример того, что людям, которые не способны позаботиться о себе, нельзя давать под опеку других: будь то дети или животные.

Дверь вскрыта, одна из собак спасена, но как скоро такое повторится вновь, остаётся только гадать.