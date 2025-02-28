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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.25 19:30

«История одного саквояжа» - в Культурно-выставочном центре Мурманска открыли необычную выставку

Она рассказывает о багажной сумке, 20 лет назад попавшей в руки одного коллекционера.

Известный искусствовед Андрей Маевский, получив такой необычный подарок, сохранил раритетный саквояж до наших дней. И даже раскрыл тайну его происхождения. Оказывается, сумка принадлежала пианисту и дирижеру балетных спектаклей Мариинского театра Михаилу Павловичу Карпову.

Андрей Маевский, искусствовед, художник и коллекционер: «Работы оказались в Латвии, были вывезены. Всё его наследие было достаточно большим: письма, личные вещи. Всё было продано в 90-е годы на рынке, скажем так. Рисунки не имеют особой ценности, но зная, что я собираю всё подряд, вместе с саквояжем они были переданы мне».

История владельца саквояжа так вдохновила Андрея, что он собрал полноценную выставку, в которую вошли картины разных художников, создающих произведения на музыкальную тематику. Есть афиши старых представлений, видеозаписи балетных спектаклей. Всё это вдохновляет не только Маевского, но и гостей экспозиции.

Анатолий Сергиенко, художник и гость выставки: «Он открывает эти личности художников, артистов, режиссёров, поэтов. Он большой коллекционер и не может сидеть, как собака на сене. Он, наоборот, показывает все. Открывает выставки, рассказывает, популяризирует».

Дина Озерова, гость выставки: «Потрясающая выставка, замечательные работы. Конечно, открытие выставки всегда радость встречи с коллегами, со знакомыми».

Увидеть своими глазами необычную выставку «История одного саквояжа» можно до 23 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.

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