История подвига: 19 апреля, в день 82 годовщины образования ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР, в посёлке Сафоново провели военно-историческую реконструкцию

Среди зрителей было много детей. Для них, вероятно, всё это пока ещё выглядит как спектакль, они вместе с нашими бойцами радуются решающему для боя появлению танка. Бронемашины нередко вели поддержку советских войск вовремя наступательных действий. Конкретно этот экземпляр до идеального состояния довели специалисты ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

Для многих участников таких представлений, реконструкция – больше, чем хобби, ведь собрать форму и вооружение даже рядового красноармейца стоит серьёзных усилий. Конкретно в этом случае на площадке филиала Военно-морского музея в Сафоново участники исторических клубов воспроизводили подвиг младшего политрука Бориса Леонидовича Березкина, который с 1941-го по 1945 год проходил службу в военной контрразведке Северного флота. Принимал участие в обороне полуострова Рыбачий. Получил несколько ранений. В том числе во время героической обороны одной из высот.

Такая подозрительность была необходима. Ведь Северный флот активно участвовал в борьбе с врагом на суше, защищая побережье, порты и военно-морские базы, а также в десантных операциях, в том числе на территории Норвегии. Эти условия боевой обстановки создавали благоприятные возможности для проникновения вражеской агентуры. И здесь на передний план выходила контрразведка «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.

Среди зрителей было много детей. Для них, вероятно, всё это пока ещё выглядит как спектакль, они вместе с нашими бойцами радуются решающему для боя появлению танка. Бронемашины нередко вели поддержку советских войск вовремя наступательных действий. Конкретно этот экземпляр до идеального состояния довели специалисты ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

На месте проведения военно-исторической реконструкции была организована выставка вооружения и военной техники, где каждый желающий смог прикоснуться своими руками к истории времен Великой Отечественной войны, а также попробовать солдатскую кашу.