История Полярного - взгляд двух поколений

В городе воинской славы представили два маршрута, пройти по которым можно с помощью аудиогида. Работу над ним провели старожилы города и школьники.

Антонина Ежова 70 лет прожила в Полярном, на её глазах город менял облик, на месте старых домов появлялись новые. А некоторые объекты так и вовсе претерпели волшебные метаморфозы, например, городское озеро, вокруг которого создали сквер имени Валериана Ларина.

Антонина Ежова, сотрудник городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Этот каток работал по выходным с 6 вечера до 12 ночи, по всему периметру горели разноцветные лампочки, играла музыка».

Современники это место видят, конечно, совсем иначе. И вряд ли знали историю этого объекта… Но, благодаря проекту «Код времени», у каждого гостя города теперь есть возможность послушать рассказ о преображении Полярного. Два аудиогида разработаны совершенно разными поколениями – школьниками и людьми пенсионного возраста.

Ксения Львова, участница проекта «Код времени»: «У меня был рассказ об этом сквере. Я записала о том, как он выглядит сейчас, про то, что дети войны начали его обустраивать. И сейчас даже я хожу туда со своими друзьями, отдыхаю там».

Первый маршрут «Город юности» подготовили старожилы Полярного, те, кто помнит город 40-60-ых годов прошлого века.

Антонина Ежова, сотрудник городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мне было интересно вспомнить своё детство, свою молодость, потому что окончила первую школу, работала в детском саду».

Второй «Полярный гид» — аудиотур велосипедный. Его необходимо проехать. Для участников старшего поколения предложили автобусную прогулку, во время которой они слушали рассказы и личные истории юных полярнинцев.

Денис Чабалов, участник проекта «Код времени»: «Интересно участвовать, интересно было искать информацию. Познавательно».

Кульминацией проекта «Код времени» станут фильмы о Полярном, который музей города планирует презентовать во время акции «Ночь искусств».

Анастасия Князева, заместитель директора по основной деятельности городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Будем раскрывать точки города, будем рассказывать об утраченных местах, смыслах этих мест. Думаю, что это будет очень интересно».