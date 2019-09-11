История полярных конвоев пишется в Великобритании

История Второй мировой войны вызывает интерес не только в России. В Мурманский арктический государственный университет приехал англичанин - сын участника полярных конвоев. Мужчина - историк и готовится выпустить книгу «Несчастные случаи и уловки судьбы: последнее плавание парохода «Капира».

Джон Чутер - английский писатель и исследователь истории морских конвоев во времена Второй мировой войны. Его отец, которого тоже звали Джоном, был членом экипажа одного из судов, доставлявших в Советский Союз технику по программе ленд-лиза. Мужчина прошёл всю войну и умер в 2000 году. При этом сыну в наследство он оставил исторические документы - судовые журналы транспортника «Капира». С этих записей и началась работа английского писателя над историей конвоев.

«Я думаю, самым сложным было решить, с чего начать исследование. Я начал в Великобритании, затем отправился в США, чтобы поискать информацию там, побывал в Канаде, - вспоинает о начале сбора информации по теме Джон Чутер, английский писатель, историк. - Много информации об этих событиях есть и в Интернете, но к её правдивости нужно подходить с осторожностью. Думаю, самым сложным было переводить информацию, которую я получил в России».

Из того, что удалось узнать, историк сделал книгу. Сейчас она готовится к выпуску. Джон уверен, что его исследования будут интересны молодёжи, которая должна сохранить память о страшных военных днях. Ведь, по мнению Чутера, в Англии историю, а особенно историю Второй мировой, преподают фрагментарно.

Полезна книга будет и для жителей Мурманской области, уверен студент МАГУ Даниил Дробот. Он сам исследует тему арктических конвоев, а потому и пришёл на лекцию английского историка. «Несмотря на то, что в Мурманск приходили конвои, у нас, к сожалению, не зародилось той исторической школы, которая бы занималась бы непосредственно этой темой, - говорит Даниил Дробот, студент 5-го курса МАГУ. - Этой темой полностью занимается сейчас Архангельск. Там своя историческая школа, а нам бы хотелось, всё-таки, чтобы у нас в регионе было своё представление об этих событиях. Чтобы у нас здесь была своя группа людей, которая бы занималась этими вопросами».

Кстати, английский писатель в Россию приехал не впервые. В 2018 году на параде Победы в Москве Джон Чутер участвовал в шествии «Бессмертного полка».