История прошлого и память в настоящем: «Диктант Победы» провели в Мурманском арктическом университете

Из года в год проверить знания о событиях Великой Отечественной войны, её героях и ключевых битвах приходят учащиеся, военнослужащие, педагоги, представители власти и просто желающие вспомнить о великом Подвиге наших предков.

Международная историческая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Она посвящена в этом году 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. В этом году в диктант включили новые задания.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Эти новые задания касаются вновь присоединенных, вошедших в состав РФ территорий, касающихся юга России, Донецкой, Луганской республик, они связаны как с событиями Великой Отечественной войны, так и с современными событиями, связанными с СВО. Эти задания настраивают всех участников на то, чтобы показать ту самую связь времён, которая объединяет нас всех в рамках сохранения исторической памяти, исторических традиций, уважения к подвигам наших предков и тех, кто защищает нашу Родину на наших рубежах сегодня».

Диктант длится 45 минут и включает в себя 25 вопросов. Проводят историческую акцию во всех регионах России. Общее количество площадок превысило 36 тысяч. Для некоторых людей участие в этом событии уже стало традицией.

Вячеслав Газизов, участник «Диктанта Победы», ассистент кафедры истории МАУ: «Ещё, когда был студентом университета, то я принимал активное участие в этой акции, с удовольствием и каждый год ней участвовал».

А для кого-то участие в патриотической акции стало новым опытом, важнее не результат, а сам процесс.

София Казанова, участник «Диктанта Победы», студент МАУ: «Свои знания по истории очень слабо оцениваю, потому что у нас история была на первом курсе. Сейчас я уже заканчиваю университет, надеюсь хотя бы на средний результат. Мне просто интересен сам процесс участия».

История считается одной из самых сложных наук. Обуздать весь объём знаний, даже самых основных, без желания и интереса совсем непросто.

Дмитрий Догадин, участник «Диктанта Победы», студент МАУ: «Историки знают все эти даты не потому что они сидят и зубрят, а потому что они часто их видят и запоминают. Просто надо быть погруженным в материал продолжительный промежуток времени и всё само запомнится».

В стенах Мурманского арктического университета акцию «Диктант Победы» проводят восьмой раз. На этот раз она объединила около 300 человек. Особенно это времяпрепровождение полезно для молодого поколения, ведь учащиеся могут не просто проверить свои знания, но и получить новые.

Участники, которые правильно ответят на все вопросы за минимальное время, получат приглашение на Парад Победы на Красной площади в Москве в 2027 году. Им также вручат дипломы и ценные призы.