История Росляково засияла в новой инсталляции

Мурманск продолжает преображаться. Новая световая конструкция засияла на Североморском шоссе в районе Росляково.

Напротив Росляковского дома культуры «Судоремонтник» появилась красочная световая инсталляция. Она состоит из пяти элементов, символизирующих прошлое посёлка, который до недавнего времени был военным и всего три года назад стал частью Мурманска. На ней изображены подводная лодка, военный корабль, буровая установка и портовый кран. Конечно, не обошлось и без главного символа Заполярья - северного сеяния. Выполнена конструкция в том же стиле и с использованием тех же материалов, что и на улице Старостина. Она так же покрыта специальной плёнкой, которая защитит материал не только от выгорания, но и от маркеров вандалов. Дополнительная мера защиты позволит отчистить городское украшение от надписей при помощи специального раствора и при этом предотвратит повреждение.

Инсталляция красочно выглядит не только в лучах солнца, но и в тёмное время суток привлекает взгляды прохожих. В него вмонтированы светодиоды, которые зажигаются вместе с городским освещением.

- Мы здесь искали место, где нашу инсталляцию ы можно было бы увидеть с разных сторон, - говорит Александр Накай, директор «Мурманских городских парков и скверов».