День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.24 19:30
История спасения, которой могло не произойти
Утром поступило сообщение о том, что у двух мужчин, которые вышли в море на лодке из Териберки, сломался двигатель и их сносит в море.
К месту в кратчайшие сроки был направлен вертолёт Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. На помощь терпящим бедствие отправился и сторожевой корабль «Полярная звезда» Пограничного управления.
Именно его экипажу удалось обнаружить аварийную лодку и оказать необходимую помощь. У находившихся на судне были диагностированы признаки обморожения, на борту корабля им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Пограничники доставили рыбаков в Териберку.
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