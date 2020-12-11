ИСТОРИЯ УСПЕХА: Александр и Екатерина Тарабанько - помощь государства укрепляет и семейные узы

В последнее время все больше людей подумывают о том, что бы начать свое собственное дело, но зачастую не хватает средств для этого и элементарных знаний основ бизнеса. Поэтому региональное правительство разработало комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Вспомнив про то, что государство может оказать поддержку и помощь молодому предпринимателю, Екатерина решила превратить свое хобби – шитье из кожи – в бизнес. Не побоявшись собрала весь необходимый комплект документов и отправилась в Центр поддержки малого и среднего бизнеса.

Большой опыт и профессианолизм сотрудников МРИБИ помогли Екатерине проработать весь бизнес план досконально. Уже на первых этапах все претенденты на грант, ощутили поддержку своих кураторов.

Перед тем как вынести свой проект по работе с кожей на суд жюри, Екатерина досконально изучила рынок Мурманской области, изучила конкурентов и проблемные стороны такого вида деятельности.

Получив заветный гранд, идею пришлось немного перепрофилировать.

На полученные средства от гранта Екатерина сумела закупить часть необходимого оборудования, арендовать помещение. Пришлось вложить конечно и собственные средства, поскольку машины для производства стоят не дешево.

На всех этапах Екатерину поддерживал её супруг, который теперь и сам работает в их мастерской, занимается перетяжкой мебели и автомобильных аксессуаров.

Сейчас супруги Тарабанько посвещают себя полностью любимому делу, и считают это залогом счастливой семейной жизни. У Александра и Екатерины подрастает наследник, который постоянно помогает папе и маме в работе. А друзья, которые часто посещают мастерскую, помогают молодым предпринимателям создавать красивые фотографии изделий для интернета.

Смотря на такой семейный бизнес можно сказать, что помощь государства в его реализации, укрепляет ещё и семейные узы.