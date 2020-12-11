Спрос на Деда Мороза за год снизился в 2,5 разаНерыбный рыбный Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.20 11:20

ИСТОРИЯ УСПЕХА: Александр и Екатерина Тарабанько - помощь государства укрепляет и семейные узы

В последнее время все больше людей подумывают о том, что бы начать свое собственное дело, но зачастую не хватает средств для этого и элементарных знаний основ бизнеса. Поэтому региональное правительство разработало комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Вспомнив про то, что государство может оказать поддержку и помощь молодому предпринимателю, Екатерина решила превратить свое хобби – шитье из кожи – в бизнес. Не побоявшись собрала весь необходимый комплект документов и отправилась в Центр поддержки малого и среднего бизнеса.

Большой опыт и профессианолизм сотрудников МРИБИ помогли Екатерине проработать весь бизнес план досконально. Уже на первых этапах все претенденты на грант, ощутили поддержку своих кураторов.

Перед тем как вынести свой проект по работе с кожей на суд жюри, Екатерина досконально изучила рынок Мурманской области, изучила конкурентов и проблемные стороны такого вида деятельности.

Получив заветный гранд, идею пришлось немного перепрофилировать.

На полученные средства от гранта Екатерина сумела закупить часть необходимого оборудования, арендовать помещение. Пришлось вложить конечно и собственные средства, поскольку машины для производства стоят не дешево.

На всех этапах Екатерину поддерживал её супруг, который теперь и сам работает в их мастерской, занимается перетяжкой мебели и автомобильных аксессуаров.

Сейчас супруги Тарабанько посвещают себя полностью любимому делу, и  считают это залогом счастливой семейной жизни. У Александра и Екатерины подрастает наследник, который постоянно помогает папе и маме в работе. А друзья, которые часто посещают мастерскую, помогают молодым предпринимателям создавать красивые фотографии изделий для интернета.

Смотря на такой семейный бизнес можно сказать, что помощь государства в его реализации, укрепляет ещё и семейные узы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 59 копеек, евро - почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика