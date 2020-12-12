ИСТОРИЯ УСПЕХА: Бизнесу все возрасты покорны!

Особенно если в организации малого бизнеса помогает правительство региона. Александр Панфилов - яркий пример молодого человека, который совсем недавно закончил политехнический колледж при МГТУ, выиграл гранд на развитие бизнеса, и, благодаря этому, открыл цех по изготовлению мебели и предметов декора из дерева.

Александр, до того как принял участие в конкурсе, несколько лет арендовал небольшую мастерскую, в которой любовь к работе с деревом проявилась в полной мере. Но недостаток профессионального оборудования, подтолкнул молодого человека к участию в программе поддержки малого бизнеса.

Александр по образованию техник-электрик. А заниматься деревом решил, потому что цены в магазинах на деревянные изделия, ему казались высокими, молодой человек начал изготавливать столы с эпоксидной заливкой самостоятельно.

Когда люди могут рассчитывать на финансовую поддержку в организации го своебизнеса, многие задумываются о том, чтобы хобби приносило реальную пользу для общества.

Получив поддержку своего проекта, Александр, не задумываясь закупил необходимое оборудование, арендовал производственный цех, начал кропотливо выстраивать свою работу. В этом деле очень большую роль сыграли советы и опыт кураторов из центра «Мой бизнес».

На производстве у Александра организовано 4 цеха: сварочный, деревообрабатывающий, малярный и цех для сборки изделий. По словам молодого предпринимателя, самые большие сложности возникают со сроками изготовления заказов. Бывает так, что на работе нужно находиться сутками, но это ни сколько не пугает молодого бизнесмена.

Останавливаться на достигнутом молодой человек не собирается, и смело смотрит в будущее.

В сфере бизнеса распространено выражение: «Самая непростительная ошибка – отказ от действий из-за страха ошибиться». Поэтому, боятся не стоит. Сотрудники центра «Мой бизнес» вам обязательно помогут во всем разобраться, а финансовая поддержка может стать для вас хорошим подспорьем на пути к своей мечте.