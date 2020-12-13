ИСТОРИЯ УСПЕХА: С головой погрузились в бизнес

Предприятия малого и среднего бизнеса, обязательно должны развиваться в нашем регионе, ну а какое развитие может быть без государственной поддержки. Поэтому в Мурманской области работает множество программ по предоставлению грантов. Этому есть масса примеров. Центр поддержки малого и среднего бизнеса насчитывает уже тысячи желающих начать собственное дело.

Самая первая такая пекарня, которая открылась на улице Маклакова областного центра, работает и кормит жителей и гостей нашей области свежим хлебом – работает вот уже два года. А её владельцы – семья Маташковых, ни капли не пожалели, что оставили работу в найме и с головой погрузились в бизнес.

Марина всю жизни занималась кондитерским производством, поэтому идея того, чем она хочет заниматься в бизнесе, пришла очень быстро: «Хотелось самой творить».

Самым главным для Марины и её мужа была поддержка родных и близких, которые верили в успех, хотя и понимали, что без сложностей и трудностей в начале собственного дела не обойтись

Но мало просто быть уверенным в собственном деле, главное, это опыт, которым делились сотрудники Центра развития и поддержки предпринимательства. Для начинающих предпринимателей такие советы и реальные примеры – бесценны.

Сейчас у семьи Маташковых появилась ещё одна пекарня, открыли они её в трудный период, когда началась вторая волна болезней коронавирусом. Но, поверив в успех второй пекарни, Марина и Юрий, воспользовались льготным кредитом для бизнеса, и решили, что отступать не хотят. Сейчас пекарня на улице Баумана пользуется популярностью у жителей Первомайского округа, появились и постоянные клиенты.

С самого начала открытия пекарни Марина заручилась поддержкой своей коллеги, с которой совместно работала до организации бизнеса. Ольга Козлова в пекарне «Добрый хлеб» занимает сейчас должность заведующей производством.

Тандем у семьи сложился отличный – Юрий отвечает за документы, а Марина реализует свой творческий потенциал в производственных цехах.

Как заверяют наши герои, открытие собственного дела было бы невозможно без поддержки фонда «Мой бизнес».

Если вы чувствуете в себе предпринимательскую жилку, не бойтесь обращаться за помощью и советами в «Мой Бизнес». Сотрудники центра расскажут вам о том, как можно получить финансовую поддержку, и начать, может быть, дело всей вашей жизни.