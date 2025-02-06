Истребители смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили полёты в условиях ограниченной видимости

Заполярье считается одним из самых сложных регионов для выполнения полетов. Это обусловлено - низкими температурами, сильными ветрами и частыми осадками.

Лётчики на самолётах Су-33 и Су-30СМ отработали элементы перехвата неманевренной воздушной цели в облаках и другие элементы простого пилотажа, а так же взлёт и посадку на заснеженные аэродромы, навигацию в условиях ограниченной видимости и взаимодействие с наземными службами обеспечения.

Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности, что позволило минимизировать риски и обеспечить успешное выполнение летной смены.

Заполярье считается одним из самых сложных регионов для выполнения полетов. Это обусловлено - низкими температурами, сильными ветрами и частыми осадками.