День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.25 19:30
Истребители смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили полёты в условиях ограниченной видимости
Заполярье считается одним из самых сложных регионов для выполнения полетов. Это обусловлено - низкими температурами, сильными ветрами и частыми осадками.
Лётчики на самолётах Су-33 и Су-30СМ отработали элементы перехвата неманевренной воздушной цели в облаках и другие элементы простого пилотажа, а так же взлёт и посадку на заснеженные аэродромы, навигацию в условиях ограниченной видимости и взаимодействие с наземными службами обеспечения.
Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности, что позволило минимизировать риски и обеспечить успешное выполнение летной смены.
Заполярье считается одним из самых сложных регионов для выполнения полетов. Это обусловлено - низкими температурами, сильными ветрами и частыми осадками.
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VADIM UZLOV
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Д.О. Вернер
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