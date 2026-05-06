Итальянские журналисты посетили МАУ

Самый кратчайший маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком пролегающий через арктические моря берёт начало в Мурманске. Именно здесь особое внимание уделено его развитию, а также подготовке профессиональных кадров.

В нынешних реалиях всё больше взглядов обращено в сторону Арктики. Например, итальянские журналисты решили посетить главный северный вуз России и снять фильм о русской Арктике и Северном морском пути.

Итальянский журналист Джаннантонио Микалессин и его команда посетили Мурманский арктический университет для съёмок нового фильма. Этот вуз выбран не случайно. В специальном репортаже автор расскажет о стратегическом развитии российской Арктики и масштабном проекте Северного морского пути.

Создатели фильма стремятся показать зрителям объективную и всестороннюю картину изменений в экономике, логистике, науке, образовании и экологии региона. Во время визита в Мурманский арктический университет итальянские журналисты посетили ключевые лаборатории, аудитории, тренажёры и аквакомплекс установок замкнутого водоснабжения.