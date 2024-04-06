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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.24 20:30

Итог уходящей недели: времена, когда главы регионов могли беспечно относиться к своей безопасности, прошли

4 апреля было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Вся актуальная информация на момент записи нашей программы в материале моих коллег. Но какие бы новые подробности не открылись следствию, очевидно, что времена, когда главы регионов могли беспечно относиться к своей безопасности, прошли. От себя лично и от лица редакции «Арктик-ТВ» желаю Андрею Владимировичу скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Артур Попов, первый секретарь мурманского обкома КПРФ; Евгений Голубоцкий, участник СВО; Александр Мандрусов, спасатель 1 класса арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России; Ирина Секурцева, ведущий методист по хореографии Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Елена Герасимова, заведующая Центром фольклора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Александра Захаревская, врач неонатолог детской областной клинической больницы.

4 апреля было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Вся актуальная информация на момент записи нашей программы в материале моих коллег. Но какие бы новые подробности не открылись следствию, очевидно, что времена, когда главы регионов могли беспечно относиться к своей безопасности, прошли. От себя лично и от лица редакции «Арктик-ТВ» желаю Андрею Владимировичу скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ объявил о назначении на должность главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, который ранее руководил Северным флотом. Моисеев, который ранее командовал Северным флотом, сменил на посту главкома ВМФ Николая Евменова. В свою очередь Моисеева на этом посту сменил Кабанцов, который ранее был его первым заместителем.

Атомная подводная лодка Северного флота «Казань» успешно провела стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведён по полигону в Архангельской области. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров. Напомним, многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» спущена на воду 31 марта 2017 года. Это модифицированная версия подводных лодок проекта «Ясень» четвертого поколения АПЛ с пониженным уровнем акустического поля. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели как на земле, так на воде и под водой.

В Мурманск прибыл новый рыболовный морозильный траулер «Тармо». Его специально по заказу рыболовецкого колхоза «Север» построили в Китае. И спустя полгода пути он прибыл в родной порт.

Полицейские нашили и задержали уличного художника, который своим «творчеством» испортил остановку в центре города. Установить личность нарушителя удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям очевидцев. Молодой человек рассказал полицейским, что он проходил мимо остановочного комплекса, расположенного на проспекте Ленина, в какой-то момент у него возникла мысль оставить свою «подпись».

Забил до смерти, расчленил тело, а останки вывез и выбросил за городом. В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, которое он совершил во время ссоры в квартире одного из домов по улице Радищева. После убийства подозреваемый сбежал в Санкт-Петербург, где был обнаружен и задержан сотрудниками уголовного розыска. Во время расследования обвиняемый вину признал частично, утверждая, что умысла на лишение жизни потерпевшего у него не было. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Жителям Мурманской области вернут более 320 миллионов рублей за отопление. В начале апреля граждане получат квитанции с традиционными перерасчётами за коммунальные услуги. Это разница между фактическим объёмом потребления тепловой энергии, учтённым общедомовым прибором учёта, и объёмом потребления, предъявленным потребителям в течение года. В этом году корректировка за данную коммунальную услугу будет проведена в 1368 многоквартирных домах Мурманской области. При этом возврат денежных средств будет произведён жителям 1060 домов, а доначисление – 308. Профильное министерство рекомендовало управляющим организациям при предъявлении перерасчётов строго соблюдать законодательство, в части предоставления рассрочки оплаты до конца года. Таким образом, в квитанциях будут отражены доначисления равными долями до конца года. В случае нарушения данных требований собственникам необходимо обращаться в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области через портал ГИС ЖКХ, а также на «горячую линию» ЖКХ.

В Мурманске стартовал региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Это масштабное для страны мероприятие, в котором ежегодно принимают участие миллионы детей. Какие произведения читали дети севера сегодня, что для них самое волнительное в конкурсе, расскажем прямо сейчас.

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