Нурлана Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!! Комментарий к новости: 19 проектов по благоустройству Мурманска ждут решения горожан

Ирина Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся. Комментарий к новости: Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове