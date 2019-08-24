ИТОГИ: 100 шагов «жёлтого дома» и светлое будущее от КПРФ

Время итогов на «Аркти-ТВ». В студии - Александр Ретунская. Коротко о событиях недели и подробно о главном.

Семимильными шагами в светлое будущее – о том, как реализуется план «100 шагов» в Мурманской области поговорим с врио заместителя губернатора Оксаной Демченко. В свою очередь о своём видении светлого будущего расскажет кандидат в губернаторы Мурманской области коммунист Михаил Антропов.

Из Мурманска на Чукотку отправилась первая в мире промышленная плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». На борту - два реактора, которые могут обеспечивать электричеством город с населением около 100 тысяч человек. Плавучая станция разработана с большим запасом прочности - энергоустановки неуязвимы для цунами и других природных катаклизмов. «Академик Ломоносов» доставят в порт Певек два буксира, ещё один - запасной - будет идти рядом. Путь займет три недели. Эта станция - головной проект серии мобильных энергоблоков. Они будут обеспечивать электричеством отдаленные районы и платформы для добычи нефти и газа в открытом море.

А в это время из кругосветного плавания в родной порт вернулся отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Под звуки торжественного гимна моряков встретили в порту родные, близкие и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Трудный поход занял у моряков Северного флота 175 дней - почти полгода. За это время корабли преодолели свыше 40 тысяч морских миль, совершили заходы в порты семи стран. Среди них Эквадор и Куба. Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в праздновании 70-летия Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, представляя на празднике ВМФ России. Команда побывала в водах четырёх океанов и дважды пересекла экватор. Такие походы – это испытание не только для корабля, но и прекрасная тренировка команды: необходимо действовать слаженно и дружно. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что отряд выполнил поставленные задачи в полном объёме и вернулся в порт приписки в намеченный срок.

В Мурманск пришёл новый буксир «СевРАО» «Рим-Москва». Совсем скоро судно приступит к работе в Сайда-Губе…