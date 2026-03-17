Итоги-2025: в военном следственном управлении Следственного комитета России по Северному флоту провели расширенное заседание коллегии

Особое внимание участники коллегии уделили качеству предварительного следствия и профилактике правонарушений в воинских коллективах.

Высокие результаты достигнуты в возмещении ущерба, причинённого преступлениями. Следователи флота активно работали по защите прав военнослужащих и членов их семей. В ходе рассмотрения обращений приняты меры к восстановлению прав и законных интересов более 500 граждан, в том числе участников специальной военной операции. Кроме того, следователи-криминалисты с другими ведомствами провели 144 рейда по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. В результате чего на воинский учёт поставлены 252 гражданина, из них 7 человек решили заключить контракт о поступлении на военную службу в Вооружённые Силы России.

Личный состав управления регулярно участвует в гуманитарных акциях. Военные следователи оказывают поддержку участников специальной военной операции как самостоятельно, так и сотрудничая с общественными и волонтёрскими организациями региона. В 2025 году на базе североморской школы №1 был создан кадетский класс военного следственного управления по Северному флоту. А ещё в структуре управления заработал женсовет, который помогает женам и детям офицеров следствия, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также поддерживает семьи коллег, выполняющих задачи в зоне СВО.

Кульминацией заседания стала церемония награждения. За высокие показатели в служебной деятельности по итогам прошлого года переходящий кубок «Лучший военный следственный отдел» вручили руководителю военного следственного отдела по Североморскому гарнизону Виталию Мишустину.