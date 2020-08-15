ИТОГИ: 500 рублей за диагноз «рак» и 20 лет страшной трагедии в Баренцевом море

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Итоги». В студии с вами – Артём Кузьмин.

Кафе, рестораны, поликлиники и даже бассейны вновь начнут работать по привычному режиму. Эпидемиологическая ситуация, по словам специалистов, позволяет ослабить введенные ранние ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Региональный Минздрав заключил 92 договора о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками Мурманской области.

Медикам заплатят за выявление рака при диспансеризации и профосмотрах. Порядок назначения стимулирующих выплат уже утверждён.

В Мурманской области стартовал приём заявок на конкурс «Губернаторский стартап». Индивидуальные предприниматели и самозанятые жители региона могут получить до 1 миллиона рублей за свои креативные проекты.

Памятные мероприятия, посвящённые двадцатой годовщине гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», прошли в Мурманске и других городах Мурманской области.