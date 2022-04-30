ИТОГИ: Активно готовимся к Дню Победы и собираемся добывать литий на Колмозерском месторождении

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Православных христиане продолжают отмечать Пасх. Сегодня у нас в гостях Яна Петрова, председатель правления общественной организации «Благо», и волонтёр Татьяна Кривошеева расскажут о традициях, которые сложились в кольском приходе, о планах строительства духовно-спортивного центра, о новой продукции тарного комбината.

Но прямо сейчас - обзор самых заметных событий уходящей недели.

Компании «Норникель» и «Росатомом» планируют заняться разработкой литиевого месторождения в Заполярье. Об этом сообщил первый замглавы атомной корпорации Кирилл Комаров на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. Директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров отметил, что на данный момент в России есть три источника, где можно брать литий. В качестве самого перспективного выступает Колмозерское месторождение в Мурманской области. В этом году правительство должно принять решение о выставлении этого месторождения на аукцион.

Очередная партия бобинцев готова к сдаче! На судоремонтном предприятии Снежногорска давно освоили изготовление необходимой рыбопромысловой оснастки. Это стало дополнительным источником дохода СРЗ «Нерпа» в тяжёлые застойные годы. Сейчас продукция – прочная основа деловых связей завода и мурманских рыбаков.

В условиях антироссийских санкций промышленники Заполярья направили все силы на производство импортозамещающей продукции. Например, сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов всегда готовы обеспечить северян необходимой одеждой…

А на Мурманском тарном комбинате появилось новое автоматическое производство банок для рыбной продукции. Его запуск был дан в торжественной обстановке…

В Мурманске началось строительство духовно-спортивного центра на территории храма «Спас на Водах». Из чего будет состоять комплекс, какие дисциплины в нём будут преподавать и какова его главная задача – подробности в сюжете…

Какие направления туризма будут открыты для северян этим летом? Подробнее расскажем в нашем сюжете…

В преддверии выпускных экзаменов учебный центр Лапландия провёл форум «Моя профессиональная траектория»...

Вы когда-нибудь мечтали создать оперу или стать её участником? Областная филармония поможет вам осуществить эту идею. На сцене учреждения состоится интерактивная игровая опера Бенджамина Бриттена «Маленький трубочист, или давайте создадим оперу!». Журналисты «Арктик-ТВ» специально пришли на репетицию, чтобы подробно узнать, что же это за формат…

В городе Североморске состоялась репетиция парада Победы, Военнослужащие, кадеты и юнармейцы чеканили шаг на плацу. Такие тренировки в военном городке соединения десантных кораблей недалеко от штаба Северного флота проходят через день. Военнослужащие, в том числе и женщины, школьники отрабатывают синхронность строевых элементов в составе парадных колонн, выполняют приветствие старшего начальника, исполнение государственного Гимна и троекратное «Ура». Воспитанники Североморского кадетского корпуса маршируют с барабанами. В День Победы они откроют торжественное шествие парадных расчётов. Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный оркестр. Всего в североморском военном параде 9 мая примут участие 573 человека.

Почтить память героев Великой Отечественной войны решили и ученики «Академии телевидения». Совместно со съёмочной группой «Арктик-ТВ» они приняли участие в сьёмках «Писем Победы» и стихотворений, посвящённых памятной дате.

Рестораторы региона провели мастер-классы для школьников в рамках всероссийской акции «День с поваром». Подробнее, расскажем в нашем сюжете…

Ученики комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 вернулись с Чемпионата Северо-Западного федерального округа по восточному боевому единоборству…

Между Гаджиево и Снежногорском, равно как между небом и землёй, борьбу за существование ведут полугодовалые малыши дворняжки. И если едой неравнодушные люди порой их обеспечивают, то теплоты, уюта и любви настоящего хозяина им очень не хватает...

В Мурманске загорелось здание детской поликлиники №1, расположенной на улице Папанина. На месте работали спасатели, полиция, Росгвардия и скорая помощь. Днём 26 апреля поступило сообщение, что из-под обшивки детской поликлиники виден дым. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место и эвакуировали людей, находившихся внутри здания. Пожар был ликвидирован в 14.23. Пострадавших нет…

Виталия Кириллова лишили депутатского мандата большинством голосов. Произошло это во время очередного заседания мурманского горсовета…

В Мурманской области стартовали двухнедельные «Весенние творческие школы» в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики». Известные российские музыканты-педагоги дают бесплатные мастер-классы для юных заполярных артистов…

Дорогу молодым! Творческая команда из Санкт-Петербурга дебютирует на сцене Мурманского областного театра кукол…