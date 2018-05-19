ИТОГИ: Александр Беглов зачастил в Мурманск, или Блогер всегда грязь найдёт

Здравствуйте, пришло время подвести итоги. В студии Александра Ретунская. На смену теплым денькам в Заполярье пришёл снег, а между тем, в отдельных городах Мурманской области отопительный сезон уже завершён. Интернет сообщество бурно обсуждает тему блога Ильи Варламова, назвавшего Мурманск «проклятым городом». А бомонд занят встречей полпреда Александра Беглова. Чем ещё запомнилась уходящая неделя, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов зачастил в наши края. Он предпочёл совещаниям в овальном зале правительства деловые поездки по региону. На этот раз Беглов отправился в Мончегорск и Кировск.

А вот скандально известный блогер Илья Варламов предпочёл достопримечательностям Мурманска посещение, как он сам выразился, трущоб. Результатом его путешествия в наш край стала серия нелицеприятных репортажей, которые он щедро проиллюстрировал фотографиями местных помоек. Пользователи социальных сетей разделились во мнении: одни рукоплескали блогеру - мол молодец, вскрывает язвы; другие защищали родной город, объясняя, что мы живём на Крайнем Севере, когда сходи снег, а зелени ещё нет, вид у нас действительно удручающий. Но факт остается фактом - в областном центре есть проблемы с организацией вывоза мусора. И словно от стеснения, в пятницу в Мурманске пошёл снег, который сделал наши дворы чуть более нарядными. Вот он Крайний Север со своими причудами.

С одной стороны, уже сами жители просят, как можно быстрое отключить отопление, с другой стороны, никак не удаётся выдержать необходимый для остановки котельных температурный режим. Не хватает каких-то пары градусов Цельсия. Но кое-где батареи уже стали холодными…

Первым населенным пунктом, в котором завершился отопительный период, стал посёлок Енский в Ковдорском районе: батареи в домах начали остывать с 2 часов 14 мая. 15 мая с 8 утра, финиширует зимний сезон в Кандалакше, Зеленоборском и Белом Море. О начале и окончании отопительного периода решение принимают администрации населенных пунктов. Пока соответствующие постановления касаются только жилфонда, в образовательных же учреждениях и других социальных объектах отопление будет сохранено.

Ещё одна новость этой недели. Вслед за ростом цен на бензин в мае резко подорожал мазут, но приезжему блогеру такие детали не интересны. Это наши проблемы, нам с ними разбираться.