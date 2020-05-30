ИТОГИ: Аномальный паводок – довесок к коронавирусной пандемии

В эфире программа «Итоги». О самых заметных событиях прошедшей недели в студии «Арктик-ТВ» рассказывает Артём Кузьмин.

Аномальный паводок продолжает подтапливать коммерческие предприятия и участок дороги в промзоне Мурманска. Всему виной разлив реки Роста, которая вышла из берегов из-за резкого потепления и таяния снега.

В Мурманске завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации Мурманска.

24 июня этого года состоится Парад Победы, а 26 июля - шествие «Бессмертного полка». Об этом заявил Владимир Путин. По словам Президента Российской Федерации, пик заболевания коронавирусной инфекцией в России уже пройден.

Председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона.

Правительство области поддержит предприятия общественного транспорта, доходы которых в период пандемии заметно снизились.

В области заработала программа по временному трудоустройству граждан потерявших во время пандемии работу.

В этом году школьникам, которые будут сдавать ЕГЭ, обеспечат максимальную безопасность от заражения CoViD-19. На экзаменах будут соблюдены все противоэпидемические правила: в образовательных учреждениях оборудуют 77 дополнительных аудиторий, школьников рассадят с соблюдением социальной дистанции. Также будут применяться средства дезинфекции. Правительство Мурманской области на проведение ЕГЭ из резервного фонда выделило финансы, на эти деньги закупят принтеры и сканеры для печати необходимых документов в аудиториях, а так же камеры видеонаблюдения для трансляции и записи экзаменов.

Мурманский арктический государственный университет готовится к началу приёмной кампании. В этом году в условиях пандемии коронавируса она будет организованна в дистанционном формате.

В Полярном началось строительство долгожданного моста, соединяющего две улицы города воинской славы.

На котельной в Росляково в этом году планируют заменить дымовую трубу. Результаты обследования показали, что эксплуатировать её дальше опасно. На время реконструкции горячей воды в этом районе Мурманска не будет.

В Мурманской области для оплаты проезда в общественном транспорте появятся пластиковые проездные карты для льготников. Единый социальный проездной нового образца будет содержать сведения о пользователе – ФИО и фотографию.

28 мая исполнилось 82 года со Дня образования Мурманской области. Кольское Заполярье относительно молодой субъект Российской Федерации, который был основан в 1938 году. Ранее область входила в состав Архангельской губернии, Ленинградской области. Наш регион отличается особой природой, богатыми недрами и, конечно же, сильными духом людьми.

О банкротстве физических лиц пойдёт серьёзный разговор с гостями программы «Итоги» - заместителем руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области Любовью Васильевной Сочневой и заместителем начальника отдела правового надзора и обеспечения в сфере СРО Дмитрием Николаевичем Евтушенко.