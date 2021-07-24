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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.07.21 20:30

ИТОГИ: Арктический вектор – снег в июле; до свидания, полярный день; здравствуйте, «Арктический гектар» и арктическая станция «Снежинка»

Июльский снег, конец полярного дня и всё самое любопытное за неделю - в итоговом выпуске на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская. Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ».

Евгений Никора объявил конкурс среди зрителей нашего телеканала на самую большую яму во дворе! Присылайте фото- и видеодоказательства, что ваша ухабина самая глубокая и широкая.

А мы продолжаем собирать истории счастливых обладателей сертификатов на переселение из «деревяшек».

Итак, обо всем по порядку.

В Ледовом дворце открылась точка вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Териберке построят международную арктическую станцию «Снежинка». О создании автономного комплекса стало известно во время встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с ректором Московского физико-технического института Дмитрием Ливановым.

VI Арктический фестиваль «Териберка» состоится в Мурманской области в конце лета 21-22 августа. В этом году он пройдёт в рамках культурной программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

«С 1 августа стартует в Мурманской области можно будет получить гектар в упрощённом порядке. Первые полгода гектары Арктики будут доступны только жителям нашего региона. Но как это сделать? Где выбрать землю? И куда писать заявления? Об этом подробно рассказали представители правительства Мурманской области на конференции.

Снятый в Мурманской области фильм «Купе номер шесть» получил Гран-при Каннского фестиваля. Кинолента рассказывает о том, как студентка из Финляндии садится в поезд «Москва – Мурманск», пытаясь сбежать от таинственной московской любви. Долгую поездку и тесное купе ей приходится разделить с грубоватым русским шахтёром. Такое соседство помогает пассажирам осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

А расширить рамки программы «Итоги» нам помогут гости студии: глава администрации Мурманской области Евгений Никора и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарёв.

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