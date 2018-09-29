ИТОГИ: Батареи холодные, а «горячая линия» пышет жаром, или Кто «мутит воду» с квотами

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Госдума проголосовала за увеличение пенсионного возраста, однако северяне сохранили свою льготу выхода на пенсию раньше жителей средней полосы. Коммунисты не успели инициировать референдум, а мурманчане собрали слишком мало подписей против данной реформы. В Заполярье начался отопительный сезон, в большей мере жара исходила не от радиаторов отопления, а от звонков на «горячие линии» коммунальных служб, которые раскалились докрасна. А в рыбацком опять вспыхнули жаркие споры вокруг квот...

В рыбацком сообществе Мурмана горячо обсуждают ситуацию в отрасли – какой должна быть цена на рыбу? сколько её должно быть на наших прилавках? Накануне в Мурманске по инициативе «Российской газеты» состоялся круглый стол представителей рыбной отрасли региона.

Треска и пикша - то, чем наша область славилась в советские годы, сегодня эту рыбку позволить себе может далеко не каждый мурманчанин. И промысловики уверены, что худшее ещё впереди. Ведь если люди пока возмущаются по поводу цен в магазинах, значит, рыба в продаже есть. Однако, вскоре местные морепродукты вообще могут пропасть с прилавков.

- Сегодня мы были в магазине: лежит треска с Дальнего Востока. Фабрики переходят на продукцию с Дальнего Востока. Сегодня мы будем об этом говорить, - говорит журналистам Валентин Балашов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. - С Дальнего Востока треска, лососевые, минтай – парадокс! Мурманск - рыбная столица, до трески четыре часа ходу на пароходе, а трески нет.

Проблема заключается в том, уверены участники круглого стола, что крупные рыбопромышленники продают улов в основном за границу: так выгодней. А прибрежникам выделяют так мало квот, что суда простаивают без работы.

- У нас работает 50 промысловых судов. Они могут поставлять порядка 50 - 60 тысяч тонн рыбы донных пород. Привозим всего 30, - рассказывает Сергей Махотин, генеральный директор ООО «Севрос». - А квоту имеем, если перевести на треску и пикшу потрошённые, всего 14 тысяч тонн. То есть, мы и так перекрываем свою квоту в два раза. Всю привозим сюда. Какие могут быть вопросы к нам?

- Нам и не только нам, но и другим прибрежным компаниям пришлось перестроиться. То есть, мы поняли, что имеющийся ресурс нам надо растянуть до конца года, чтобы обеспечить загруженность и наших судов, чтобы моряки получали нормальную зарплату, - рассказывает Марина Бачурихина, генеральный директор ООО «Бионорд». - Поэтому мы половину флота остановили. Просто остановили, начиная с 1 июля, мы работали только на 50%.

Простаивают и рыбоперерабатывающие заводы. Им также приходится сокращать людей, либо заказывать рыбу с Дальнего Востока. Именно с этим, считают участники круглого стола, связан и рост цен в магазинах.

- Если посмотреть индексы цен, то в 2014 году по сравнению с 2013 рост составил 141%. В 2015 году - 140,5%, в 2016 году - 108,5%, - аргументирует статистическими выкладками Анатолий Васильев, заведующий отделом экономики морской деятельности в Арктике ИЭП КНЦ РАН. - Если по отношению к 2013 году сравнивать, то рост цен на рыбу в 2 или 3,5 раза. А большой рост цен является главной причиной снижения потребления.

Реформы, вроде введения инвестквот на строительство судов, которые смогут заходить в наш порт, не помогут. По мнению прибрежников, построенные на отечественных верфях корпусы напичкают иностранной электроникой. Суда всё равно будут незаходными и станут работать на импорт. Прибрежный флот вообще может разориться и большая часть рыбы в Мурманской области окажется привозной. Решить вопрос, по мнению участников круглого стола, может наделение прибрежников большими квотами. А пока этого не случилось, дешёвой рыбы на севере не будет.

Чтобы окончательно разобраться в рыбной теме мы пригласили в студию Константина Древетняка, и.о. генерального директора Союза рыбопромышленников Севера и Андрея Гуляева, первого заместителя генерального директора МТФ.

А гость нашей программы Александр Глазов, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами», расскажет о том, что изменится в нашей жизни после того, как его компания начнёт реально работать.