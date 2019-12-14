ИТОГИ: Беспокойная неделя, или Угроза теракта, пожар на авианосце и гибель людей, опять взятки, снег и оттепель - на наши головы

Угроза теракта, пожар на авианосце, задержание одного из руководителей регионального Фонда капремонта – происшествия недели в итоговом выпуске на «Арктик-ТВ». Взволнованы были и некоторые северяне сообщением о том, что экс советник губернатора Мурманской области, олигарх Геннадий Шубин выходит из колонии досрочно! Сначала стало известно, что суд подарил Шубину свободу по УДО, но спустя несколько часов, информация изменилась... В студии – Александра Ретунская.

Синоптики утверждают, что за эти семь дней в нашем регионе выпало рекордное число осадкой, а впереди нас ждёт ещё и оттепель… Как избежать коммунальных ЧП, связанных с падением сосулек и сходом ледяных глыб с крыш домов, сегодня мы в студии поговорим с главным жилищным инспектором Мурманской области Алёной Кузнецовой.

Так же услышим первые слова из уст нового бизнес-омбудсмена и отправимся в первый коммунальный рейд с новоиспеченным сити-менеджером Мурманска Евгением Никорой.