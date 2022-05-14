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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.22 20:30

ИТОГИ: «Бессмертный полк» и велопробег - рекорды Дня Победы, или «Нежданчик» с горы Соловарака

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня гость нашей программы Ольга Викторовна Кондрашкина. Есть ли в современных СМИ свобода слова, спросим у человека, который начинал карьеру на телевидении в советские времена, и успел взять интервью у первого и последнего Президента СССР Михаила Горбачева.

Если Ольга Викторовна – частый гость нашей редакции, то следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области подполковник юстиции Валентин Михайлов – впервые.

Итак, обо всем по порядку – о наиболее важных и интересных событиях уходящей недели в версии журналистов «Арктик-ТВ».

В шествии «Бессмертного полка» в Мурманске по центральному проспекту к мемориалу Алёше прошли рекордные 18 тысяч человек...

На Аллее писателей установлен мемориальный бюста почётного гражданина Мурманска, краеведа и писателя Михаила Орешеты...

Одиночный велопробег во имя Победы от Москвы до Мурманска совершил житель Кубани Юрий Матвиенко...

12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, всё мировое медицинское сообщество празднует День медсестры. Эта профессия сегодня престижная и дефицитная. В Мурманской области число вакансий медсестёр увеличилось за год на 44%...

В областной онкодиспансер поступило современное оборудование. Новые аппараты позволят облучать поражённые участки ткани, не подвергая риску облучения соседние органы больного…

Булыжник, скатившийся с сопки, сильно повредил автомобиль жителя Колы. Пострадавших нет, но горожане обеспокоены этим происшествием, так как это ЧП не первое…

Столицу Заполярья посетил легендарный цирк «VIVAT». Яркое шоу и море эмоций дарят северным зрителям бесстрашные акробаты, воздушные гимнасты, талантливые дрессированные обезьянки, прелестные собаки – наездницы и многие другие цирковые артисты. Они уже активно выступают под большим красным куполом и признаются, что в холодном Заполярье их приняли с особой теплотой…

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Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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